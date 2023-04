Genoa-Perugia, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Castori

Il Genoa secondo in classifica sfida a Marassi il Perugia quartultimo della classe e in piena lotta per evitare la retrocessione in Serie C. L'occasione è ghiotta per Gilardino per continuare a volare verso la promozione nel lungo duello che vede impegnato il Grifone contro il Bari, distante quattro lunghezze. I rossoblu si approcciano alla sfida dopo il 2-2 di Como, nono risultato utile consecutivo arrivato dopo un filotto di quattro successi uno dietro l'altro. Perodo difficile invece per gli avversari reduci dalle sconfitte contro Modena e Reggina nelle ultime due giornate.

Genoa-Perugia: le scelte di Gilardino

Il Genoa si presenta alla sfida con l'emergenza difesa, non ci saranno infatti Vogliacco squalificato e Ilsanker, out per problemi fisici. Scelte obbligate quindi per Gilardino che arretrerà nel terzetto davanti a Martinez, Criscito pronto ad affiancare Dragusin e il recuperato Bani. Cambiano anche gli esterni quindi con Sabelli che si sposta a sinistra, dove restano out Pajac, Czyborra e Haps, e Hefti che giocherà a destra. Nel cuore del campo Frendrup al posto di Sturaro, mentre è confermato l'attacco con Coda, due gol nelle ultime due partite, affiancato da Gudmundsson.

Genoa-Perugia: le scelte di Castori

Il Perugia si presenterà a Marassi con molte defezioni, Castori dovrà rinunciare a Dell'Orco e Olivieri e potrebbe non avere a disposizione sempre a causa di problemi fisici anche Lisi, Rosi e Santoro. Ancora da sciogliere tre dubbi, il primo è in difesa con Curado in vantaggio su Angella, il secondo è in mediana dove a giocarsi le due maglie sono Iannoni, Bartolomei e Capezzi, in attacco uno tra Matos e Di Carmine affiancherà Di Serio

Genoa-Perugia: probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martineza; Dragusin, Bani, Criscito; Hefti, Frendrup, Badelj, Strootman, Sabelli; Gudmundsson, Coda.

Perugia (3-4-1-2) Furlan; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Iannoni, Bartolomei, Paz; Luperini; De Serio, Di Carmine.

Genoa-Perugia in diretta tv e streaming

Il match del Ferraris sarà trasmesso in diretta tv su Sky, tante come sempre le possibilità di seguire la partita in diretta streaming, si va dalla App Sky Go, a Dazn, passando per Helbiz Live e OneFootbal in cui si può acquistare anche la singola gara.