Genoa-Perugia 2-0: il Grifone vola e stacca il Bari

E' festa grande al Ferraris per il Genoa che batte il Perugia 2-0 con un gol per tempo e stacca il Bari che in contemporanea pareggia contro il Como in casa. I rossoblu, in rete prima con Frendrup e poi con Dragusin, adesso sono a più sei sui pugliesi terzi e lanciano lo sprint verso il pronto ritorno in Serie A.

Genoa-Perugia 2-0, la cronaca

Gilardino recupera Bani in difesa e lo schiera fin dal primo minuto con Dragusin e Criscito che retrocede per sostituire lo squalificato Vogliacco. Cambi a centrocampo dove si rivede Jagiello, Frendrup scala a sinistra. In attacco confermatissima la coppia Gudmundsson-Coda. Al 5' primo tentativo rossoblu con un colpo di testa di Bani che si spegne docile sul fondo. Il Grifone cresce minuto dopo minuto e si prende campo e palla per lunghi tratti, al 14' lungo cross di Criscito per Coda che di testa mette fuori. Sul ribaltamento di fronte ci prova il Perugia con una buona giocata di Di Serio che però spara altissimo.Gli ospiti sono molto organizzati e chiudono ogni possibile porta così la sfida non decolla, l'unico tentativo è quello del 24' con la girata mancina di Frendrup senza fortuna.

La prima vera palla gol rossoblu arriva grazie ad una punizione velonosissima di Jagiello con Furlan che devia in angolo il pallone destinato all'incrocio dei pali. Al 35' seconda grande occasione rossoblu con lo scambio nello stretto Gudmundsson-Strootman per servire Coda in area, ma il sinistro viene ancora respinto da Furlan. Il vantaggio è nell'aria e arriva al termine di un'altra grande azione rossoblu conclusa da Frendrup di testa su cross di Sabelli, E'il 42' e il Ferraris è in festa anche perché il Bari sta perdendo 2-0 in casa con il Como.

Nella ripresa il copione non cambia, il Genoa ha sempre in mano la partita. Al 63' grande occasione per Coda che mette giù in maniera sontuosa il campanile di Jagiello ma poi da pochi passi mette fuori. Passano due minuti e il centravanti si veste da uomo assist mettendo sulla testa di Gudmundsson la palla del raddoppio ma l'islandese colpisce fuori. Il Perugia perde completamente le distanze e lascia campo al Grifone che ne approfitta ancora al 68', Coda parte e serve Gudmundsson ma il suo destro viene deviato in angolo da un difensore. Le occasioni fioccano e al 69' arriva il raddoppio, calcio d'angolo di Jagiello e colpo di testa potente e preciso di Dragusin che batte Furlan. Nel finale non succede più nulla con Gilardino che manda in campo il diciassettenne Lipani al posto di Strootman.

Genoa-Perugia 2-0 | Tabellino e voti

Marcatori: 42' Frendrup, 69' Dragusin

GENOA (3-5-2): Martinez 6; Dragusin 7, Bani 6 (81' Ilsanker s.v.), Criscito 6,5; Frendrup 7, Jagiello 6 (71' Hefti s.v.), Badelj 6, Strootman 6 (81' Lipani s.v.), Sabelli; 6,5 Gudmundsson 6 (85' Aramu), Coda 6,5 (71' Ekuban).

PERUGIA (3-5-1-1): Furlan 7; Sgarbi 6,5, Curado 5 (71' Vukulic), Struna 5,5; Casasola 6, Luperini 5,5 (75' Ekong s.v.), Bartolomei 5,5 (57' Iannoni 5,5), Capezzi 5,5 (57' Vulic 6), Paz 6; Kouan 5; Di Serio 6 (71' Di Carmine s.v.).

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Note: Ammoniti: Luperini, Bartolomei