Genoa, cosa va e cosa non va dopo le prime giornate di campionato

Il Genoa ha iniziato la sua avventura in Serie A con un calendario difficile e arrivare alla sosta con tre punti è già un buon risultato. Dopo l'esordio da incubo con la Fiorentina è arrivata l'impresa con la Lazio all'Olimpico e la sconfitta all'ultimo respiro con il Torino.

Cosa va nel Genoa di Gilardino

Ora che arriva la sosta e il campionato si ferma per due settimane è il momento di tirare le prime somme. Tante sono le note positive, i punti in classifica e quel gruppo unito, compatto e già calato nella parte i primi che vengono in mente. Poi c'è Gilardino, esordiente in A, che ha subito capito come la difesa a tre fosse un rischio eccessivo e ha cambiato modulo, dimostrando duttilità e capacità di mettere in dubbio anche quelli che dovevano essere i capisaldi. Il motto è sempre "prima non prenderle" e non potrebbe essere altrimenti visto che l'obiettivo è la salvezza e la rosa, nonostante gli ottimi acquisti, resta di livello più basso rispetto a molte altre formazioni.

Ed è qui che si inserisce un altro punto positivo, la difesa continua a essere ermetica al netto di alcuni errori individuali, quello di Hefti con il Torino per esempio. La coppia centrale Bani-Dragusin ha affrontato prima Immobile e poi Zapata, cannoniere di assoluto livello, senza mai soffrirli, così come ottimo è per ora l'adattamento di Vasquez a sinistra.

I lati negativi del Genoa dopo tre giornate

E qui però si inserisce la prima nota stonata del ritorno in Serie A del Genoa: la corsia di destra. Sabelli ed Hefti hanno delle lacune evidenti per il livello del massimo campionato, non acquistare un titolare in quella zona di campo è stato l'unico errore di un mercato ai limiti della perfezione.

E a proposito di mercato non è alto il rendimento dei nuovi, anche di chi dovrebbe far fare il salto di qualità come Malinovskyi. Qui però entra in campo la questione tempo, molti dei rinforzi sono arrivati a campionato iniziato e quindi hanno bisogno di tempo, e la sosta arriva nel momento giusto anche per provare a recuperare Messias. Questo punto debole quindi verrà eliminato con il solo passare del tempo.

Insomma non sarà perfetto, probabilmente non farà mai vedere del grande calcio, almeno in questa stagione e soprattutto con le grandi, ma il Genoa ha tutto per centrare il suo obiettivo. La speranza è che contro le squadre con gli stessi obiettivi, il Grifone possa vincere e anche divertire. La prova del nove però non arriverà presto, al ritorno della sosta ci sarà il Napoli, altra gara in cui ci sarà da soffrire.