Genoa-Parma, probabili formazioni: le scelte di Blessin e Pecchia

Sette punti in tre gare e primo posto in coabitazione con l'Ascoli per il Grifone, atteso ora a un vero e proprio test di maturità contro un'altra pretendente alla promozione. Genoa-Parma si gioca sabato 3 settembre alle ore 16:15 al Luigi Ferraris. Anche i Ducali sono imbattuti, dopo i due pareggi contro Bari e Perugia è arrivata la vittoria 1-0 contro il Cosenza. Le scelte di Blessin e Pecchia.

Le probabili formazioni di Genoa-Parma

QUI GENOA. Blessin dovrebbe confermare la formazione vista in queste prime giornate, in attesa di inserire le ultime pedine arrivate dal mercato. Solito ballottaggio Ekuban-Yeboah con il primo favorito, in attacco Coda cerca il primo goal in campionato, Strootman, Aramu e Puscas pronti a subentrare. Per quello che riguarda l'ultimo giorno di mercato il Genoa ha concluso l'operazione di alleggerimento della rosa, sono partiti Melegoni in direzione Belgio (giocherà nello Standard Liegi) ed Hernani, approdato alla Reggina. Charpentier, infine, si è trasferito proprio a Parma

QUI PARMA. Sempre out Buffon e porta presidiata da Chichizola. Pecchia deve sciogliere qualche nodo: Oosterwolde in vantaggio su Cobbaut in difesa, a centrocampo invece si giocano il posto Estevez e Juric. In attacco Inglese punta centrale con il supporto di Vasquez, Man e Mihahila.

Genoa (4-2-3-1): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Badelj, Frendrup; Portanova, Gudmundsson, Ekuban; Coda. All. Coda. All. Blessin.

Parma (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Oosterwolde, Romagnoli, Valenti; Estevez; Bernabé; Man, Vasquez, Mihaila; Inglese. All. Pecchia.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Calcio d'inizio: sabato 3 settembre, ore 16:15.

Dove vedere Genoa-Parma in diretta TV e streaming: Dazn, Sky Go, Now e Helbiz Live, Onefootball.