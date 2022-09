Genoa-Parma 3-3, le pagelle: qualità Frendrup e cuore Ekuban

Emozioni, goal e ribaltamenti di fronte. Genoa-Parma termina con un pirotecnico 3-3 e con qualche rimpianto per il Grifone, raggiunto solo nel finale. Nel primo tempo sblocca il risultato Frendrup al 15', ma Inglese e Mihahila ribaltano tutto tra 21' e 37. La formazione di Blessin non sbanda e riprende in mano le redini della gara, pareggia Hefti e fine primo tempo, poi nella ripresa Gudmundsson fa ammattire la difesa dei Ducali e guadagna il rigore del 3-2 di Coda. Ekuban cala anche il poker, ma l'arbitro annulla per fuorigioco e nel finale arriva la doccia fredda con Estevez che fissa il 3-3 su sviluppi di corner.

Nel recupero rosso (forse eccessivo) a Gudmundsson per somma di ammonizioni. Il Genoa perde la testa della classifica, guidano ora con un punto di vantaggio Reggina, Frosinone e Brescia, allunga comunque la striscia positiva e conferma, contro una delle migliori squadre viste finora, le ottime sensazioni di questa prima parte di campionato.

