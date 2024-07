L'offerta del Genoa per Bonaventura

Il Genoa si tuffa su Bonaventura, l'occasione è ghiotta perché il centrocampista nel giro della Nazionale è al momento un parametro zero dopo aver lasciato la Fiorentina. Essendo senza una squadra il giocatore può decidere di firmare a zero con una delle tante compagini che lo stanno corteggiando, tra cui ci sarebbe anche il Grifone. Per Gilardino sarebbe un innesto di esperienza e qualità perfetto per il 3-5-2 in cui l'ormai ex viola potrebbe ricoprire il ruolo di mezzala, anche se nelle ultime stagioni con Italiano è stato impiegato anche vicino alla prima punta.

A 34 anni Giacomo Bonaventura non sembra sentire il tempo che passa, nelle ultime quattro stagioni passate a Firenze ha sempre giocato più di trenta partite in campionato e nell'annata appena passata ha anche eguagliato il suo record di gol segnando ben 8 reti. Insomma un giocatore che ha sempre giocato ad alti livelli, prima della Fiorentina ha infatti militato nel Milan per sei stagioni e nell'Atalanta per cinque. In totale per lui sono 386 le presenze in Serie A con 70 reti.

Il Genoa è entrato nella corsa offrendo al giocatore un contratto da un milione di euro per la prossima stagione, un'offerta importante che ricalcherebbe quella del Torino, altro club che lo sta seguendo con attenzione. Attenzione però al Como che dopo Belotti, Pau Lopez e forse Varane, è pronto a piazzare un altro grande colpo, i lariani avrebbero messo sul piatto un'offerta economicamente migliore. Ora tocca a Bonaventura scegliere.