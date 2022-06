Il Grifone si rifà il look, il nuovo stemma del Genoa: "Dall'inizio, per sempre"

Una giornata di anticipazioni 'a mosaico' sui social, poi allo scoccare della mezzanotte il Genoa ha pubblicato sui social il nuovo stemma con il Grifone che si rifà il look e diventa più moderno e al passo con i tempi, rimanendo però allo stesso tempo dentro alla tradizione. Non era scontato, in questi anni abbiamo visto davvero di tutto in Italia e all'estero, negli anni scorsi ad esempio la protesta popolare dei tifosi del Leeds per il cambio di logo riportò in poco tempo quello precedente, anche i supporter della Fiorentina hanno recentemente protestato per il rinnovamento e lo stesso marchio della Juventus, profondamente cambiato qualche stagione fa ha fatto storcere il naso a tanti supporter. I tifosi del Genoa, invece, sembrano in maggioranza entusiasti sui social.

La novità più grossa riguarda la coda, che torna rivolta verso l'alto, proprio come aveva fatto il Comune di Genova nel 2000. La coda rivolta verso il basso era stata decisa nel 1816 dopo il congresso di Vienna, in segno di sottomissione per la la perduta indipendenza della Repubblica di Genova. Per il resto forme sinuose per un Grifone rampante a petto in fuori, sfondo rigoramente rossoblù e croce di San Giorgio in alto.

Su Instagram la novità, fortemente voluta dalla nuova proprietà americana, è stata annunciata con un video emozionale in cui si vedono immagini del Genoa dei pionieri, della gradinata Nord, il murales dedicato a Fabrizio De Andre e la bandiera sullo scoglio di Boccadasse, il tutto accompagnato con lo slogan scelto: per la campagna: 'dall'inizio, per sempre'. Anche il sito ufficiale è stato rinnovato con una nuova grafica.