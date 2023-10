Genoa, emesso il prestito: nasce il nuovo centro sportivo

C'è voluto circa un mese per raccogliere i soldi di investitori, tifosi e anche giocatori, e ora tutto è pronto per far scattare i lavori per il nuovo centro sportivo del Genoa, l'annuncio arriva dal sito ufficiale rossoblu: "Genoa Cricket and Football Club S.p.A. annuncia che ieri è stato emesso il prestito obbligazionario non convertibile di Euro 5.351.000 con scadenza 27 ottobre 2028 e cedola fissa annua pari al 9%. Le obbligazioni non saranno quotate in alcun mercato regolamentato. L’operazione, conclusasi con successo in poco meno di quattro settimane, ha raccolto ordini da tanti investitori retail e istituzionali dislocati in diversi paesi nel mondo".

Nasce il nuovo centro sportivo del Genoa: pronto nel 2024

Il progetto è pronto a partire: "L’emissione ha lo scopo di dotare la società emittente di risorse finanziarie per lo sviluppo del nuovo centro sportivo agli Erzelli (GE), i cui lavori saranno avviati a metà novembre e termineranno nel giugno del 2024. Il progetto si articola in due fasi distinte e prevede: un intervento di restauro e ampliamento del complesso edilizio della Badia di Sant’Andrea, finalizzato alla realizzazione di una foresteria, una mensa e sale comuni per atleti delle formazioni giovanili maschili del Genoa, oltre che degli uffici del settore giovanile maschile e dell’area femminile; e la costruzione di un nuovo campo da gioco a 11 regolamentare, situato nei pressi della Badia, con annessi spogliatoi, sala video e palestra".

Entusiasta il CEO Andres Blazquez: "Tra i nostri obiettivi primari c’è sempre quello di rendere il Genoa autosufficiente, e questo non può che passare attraverso un percorso programmato di creazione di valore. La nuova Casa del settore giovanile del Club, che ospiterà anche gli uffici dell’area femminile, verrà realizzata in un luogo che si distingue per la sua antichissima storia, al pari del nostro Club e dei colori che rappresentiamo e ci onoriamo di rappresentare. Abbiamo deciso di coinvolgere la città e i nostri tifosi per finanziare il progetto: la risposta della comunità è stata eccezionale. Siamo incredibilmente orgogliosi che tanti abbiano scelto di contribuire in prima persona al nostro percorso di crescita, investendo nel futuro del Club al fianco della proprietà”.