Genoa, la rivoluzione dei negozi: una chiusura e due aperture

La stagione del Genoa sta per partire, a inizio luglio la squadra si ritroverà a Pegli per i primi test e poi viaggerà verso Moena con due settimane e più di ritiro estivo in cui si giocheranno anche le prime tre amichevoli in vista dell'inizio del campionato fissato per il 17 agosto. I giocatori stanno quindi ultimando le vacanze mentre la società lavoro su tanti altri aspetti, con il mercato sotto i riflettori, e alcune novità che coinvolgeranno i negozi rossoblu.

Genoa, chiude il negozio in Via XII ottobre

Il 30 giugno chiuderà i battenti lo store di Via XII Ottobre nel pieno centro di Genova, la saracinesca verrà tirata giù ma i tifosi hanno ancora alcuni giorni di tempo per riuscire ad approfittare di alcune promozione su materiale del Genoa. Nelle prossime settimane il negozio verrà sostituito con un nuovo punto vendita che aprirà in Via XX Settembre e alla finestra si profila un derby visto nella stessa strada sorge anche il negozio della Sampdoria, una lotta all'ultima vendita.

Restano attivi i punti a Chiavari e Sestri Ponente, oltre che quello al Porto Antico che vivrà probabilmente un lungo luglio perché sarà quella la centrale operativa degli abbonamenti con la campagna che dovrebbe partire all'inizio del prossimo mese. In società sperano di superare i 27777 abbonati della scorsa stagione e al Porto Antico ci sarà molto da fare.

I negozi del Genoa nel capoluogo diventeranno di più nei prossimi mesi perché il progetto di aprire un nuovo store in Piazza Banchi sta per entrare nel vivo con il Grifone che arriverà così nel cuore della città vecchia.