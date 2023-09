Genoa verso il Napoli: due assenti e un dubbio per Gilardino

Due settimane di sosta per inserire al meglio i "nuovi" e puntare decisi verso l'impresa. Il Genoa prepara nel quartier generale di Pegli la sfida contro il Napoli di sabato sera in un Ferraris che si presenterà gremito e proverà a spingere il Grifone verso i tre punti. Gilardino deve ripartire dopo la beffa di Torino, di certo non sarà facile visto che di fronte ci saranno i campioni d'Italia in carica con il dente avvelenato a causa della sconfitta pre sosta con la Lazio.

Genoa, Gilardino e la formazione anti Napoli

Per provare a mettere i bastoni tra le ruote agli azzurri è molto probabile che Gilardino punti ancora sulla difesa a quattro e l' "albero di Natale" con tre centrocampisti e due trequartisti alle spalle dell'unica punta. Due le sicure assenze, Messias e Vogliacco sono ancora ai box per i rispettivi infortuni e non rientreranno in tempo. Da valutare invece le condizioni di Vasquez che tornerà dagli impegni con la sua Nazionale, il Messico, solo un giorno prima della partita e con un lungo volo internazionale da smaltire. Tornato dal prestito, da centrale Vasquez si è reinventato terzino con buoni risultati, se non dovesse farcela giocherà Martin.

Rispetto a Torino non dovrebbero esserci grandi sconvolgimenti nel resto della formazione, Frendrup resta in vantaggio su Thorsby e Kutlu per affiancare Badelj e Strootman nel cuore della mediana mentre in attacco è giàò tutto deciso con Retegui centravanti e la coppia Gudmundsson e Malinovskyi a inventare alle sue spalle.