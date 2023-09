Genoa-Napoli, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Garcia

Il Ferraris è pronto a vestirsi per la festa, sabato alle 20,45 il Genoa torna in campo per sfidare i Campioni d'Italia del Napoli e al suo fianco avrà oltre 33mila tifosi a spingerlo verso l'impresa. Tutto esaurito per una notte speciale, per una notte in cui Gilardino proverà lo sgambetto a una big, il secondo dopo quello dell'Olimpico contro la Lazio. Entrambe le squadre arrivano con il dente avvelenato, i rossoblu sono stati battuti prima della sosta dal Torino in pieno recupero, mentre i campani devono rialzarsi dopo il ko interno con il Napoli che ha fatto piovere le prime critiche su Rudi Garcia.

Genoa-Napoli: le scelte di Gilardino

Il Genoa si schiererà ancora con la difesa a quattro in cui l'unico dubbio è la fascia mancina, Vasquez tornerà solo oggi a Pegli dopo gli impegni con il Messico, difficile vederlo in campo viste le precarie condizioni fisiche. Al suo posto spazio a Martin con Dragusin e Bani centrali, il rumeno ha giocato due gare in Nazionale ma è ancora in vantaggio su De Winter, e Sabelli a destra. Nessun cambio dalla cintola in su, Frendrup mantiene il posto nonostante Thorsby e Kutlu stiano cercando in tutti i modi di sorpassarlo. Nessun cambio in attacco dove Retegui sarà sostenuto da Gudmundsson e Malinovskyi. Due gli indisponibili per Grifone Messias e Vogliacco che però già la prossima settimana potrebbero tornare in gruppo.

Genoa-Napoli: le scete di Garcia

Nel Napoli non ci sarà Politano che è stato vittima di un problema muscolare in Nazionale. Garcia sfoglia la margherita e al suo posto dovrebbe schierare l'ultimo arrivato Lindstrom, il danese è in vantaggio su Elmas e Raspadori per completare il tridente insieme a Kvaratskhelia e Osimhen, i due grandi pericoli per il Grifone. Per il resto dentro tutti i titolari nonostante mercoledì inizi la Champions League, a centrocampo Lobotka, Anguissa e Zielinski, in difesa Juan Jesus giocherà dall'inizio spedendo ancora in panchina Natan.

Genoa-Napoli: le probabili formazioni

Genoa (4-3-2-1) Martinez, Sabelli, Bani, Dragusin, Martin; Frendrup, Badelj, Strootman; Gudmundsson, Malinovskyi; Retegui

Napoli (4-3-3) Meret, Di Lorenzo, Juan Jesus, Rrhamani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lindstrom, Osimhen, Kvaratskhelia

Genoa-Napoli in diretta tv e streaming

E'ampio il ventaglio di alternaive per vedere Genoa-Napoli in tv la sfida sarà trasmessa da Sky al canale 251, oppure su Sport Uno e Sport Calcio, tre alternative a cui si aggiunge anche Sport 4K. Per lo streaming attivi i servizi Now Tv e Sky Go, oltre ovviamente a DAZN che trasmetterà la partita su App e sito ufficiale.