Genoa-Napoli 2-2, pagelle: Bani e Dragusin perfetti, Martinez rivedibile

Impresa a metà per il Genoa che contro il Napoli gioca un'ora perfetta, poi si ferma sul più bello permettendo agli azzurri di recuperare e pareggiare la sfida sul 2-2.

Nelle pagelle alla fine spiccano soprattutto i difensori con Dragusin perfetto su Osimhen, Bani che va anche in rete, nota di merito inoltre per Retegui. Da rivedere invece Martinez non esente da colpe sui due gol azzurri.

