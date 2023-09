Genoa-Napoli 2-2, il Grifone si ferma sul più bello

Un ottimo punto con tantissimo amaro in bocca. Il Genoa pareggia in casa contro il Napoli 2-2, ma è sicuramente un'occasione persa, dopo un'ora quasi perfetta in cui i rossoblu segnano con Bani e Retegui, si spegne la luce e i Campioni d'Italia pareggiano con Rasadori e Politano, le due mosse dalla panchina di Rudi Garcia.

Genoa-Napoli 2-2, la cronaca

Gilardino cambia il Genoa per sfidare i Campioni d'Italia, il tecnico passa al 4-5-1 con l'esordiente De Winter a destra e Martin a sinistra, sulle fasce agiscono anche Sabelli e Gudmundsson che si abbassa in fase difensiva per poi affiancare Retegui in attacco in fase di possesso. La mossa sembra funzionare, dopo 18 secondi il folletto islandese scappa a Elmas che lo stende e si prende l'ammonizione. Subito dopo da sinistra parte un bel cross su cui però Retegui e Frendrup non si intendono e l'azione sfuma. E' un Grifone d'assalto spinto da un Ferraris esaurito e senza nessun timore reverenziale, i rossoblu si fanno preferire su un Napoli che si limita a fare il compitino anche perché ingabbiato dagli avversari. Le buone premesse non vengono rispettate mentre il cronometro corre verso il 45', la gara entra un vortice di interruzioni e di errori di troppo e nessuno si avvicina più alla porta avversaria fino al 38' quando Retegui si mette in proprio e calcia da fuori con il destro costringendo Meret al salvataggio in angolo. Non è un episodio banale, è quello che porta al vantaggio rossoblu: da quel corner infatti nasce il gol di Bani che si trova solo sul secondo palo dopo il tocco di De Winter e non deve fare altro che depositare in rete. La risposta azzurra è tutta in un debole tocco sotto misura di Kvaratskhelia che termina la sua corsa sul fondo.

La prima mossa della ripresa è di Garcia che cambia Elmas con Politano, recuperato dopo l'infortunio in Nazionale. Il Napoli parte prendendo subito le redini del gioco ma non crea mai pericoli, il Grifone è compatto e riesce senza fatica a bloccare sul nascere tutti i tentativi dei campioni d'Italia. I padroni di casa però non si limita a questo, anzi al 57' raddoppiano, mischia in area con pallone raccolto da Strootman, l'olandese pesca Retegui che a due passi dalla porta spedisce in gol. Il Genoa sembra in pieno controllo della gara ma poi si perde e lascia l'iniziativa solo al Napoli. Un gravissimo errore che i rossoblu pagheranno a caro prezzo: al 76' Raspadori, in campo da una decina di minuti, entra in area e "spara" con il sinistro in piena libertà fulminando un non perfetto Martinez. Passano dieci minuti e Politano fa 2-2 con un sinistro al volo su assist al bacio di Zielinski, e anche in questo caso Martinez non sembra perfetto. Nel finale non succede più nulla e il Genoa porta a casa un punto e tanti rimpianti.

Genoa-Napoli 2-2, il tabellino

Reti: 39' Bani, 56' Retegui, 76' Raspadori, 84' Politano

GENOA (4-4-2): Martinez 6; De Winter 6,5, Bani 7, Dragusin 7, Martin 6,5 (90' Vasquez s.v); Sabelli 6,5 (74' Malinovskyi s.v.), Strootman 6 (77' Thorsby s.v.), Badelj 6, Frendrup 6,5; Gudmundsson 6,5, Retegui 7.

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 6, Østigard 5, Juan Jesus 6, Mario Rui 5,5 (58' Olivera 6); Anguissa 5 6 (58' Raspadori 6,5), Lobotka 5 (75' Cajuste), Zielinski 6; Elmas 5, Osimhen 5, Kvaratskhelia 6 (89' Zerbin).

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Note: ammoniti: Elmas, De Winter, Retegui, Badelj, Cajuste