Genoa-Monza 2-3, girandola di gol ed emozioni a Marassi

Il Monza sbanca Marassi al termine di una partita bellissima, tra due squadre che non si danno mai per vinte. Il primo tempo è tutto dei brianzoli che si prendono il doppio vantaggio in appena diciotto minuti. Il Genoa non riesce a reagire subito, ma nella ripresa carica a testa bassa e trova le reti del pareggio con Gudmundsson e Vitinha. La rimonta sembra possibile, ma Maldini a dieci minuti dal termine segna la rete che regala il successo agli ospiti

Genoa-Monza 2-3, la cronaca

Gilardino schiera Vogliacco al posto di Vasquez, squalificato, Sabelli a sinistra e Messias a destra viste le assenze di Martin e Haps per problemi fisici, in mediana trova così spazio Strootman. Parte forte il Grifone che al 2' ci prova con un sinistro dell'esterno brasiliano, deviato in angolo dall'ex Izzo, e al 4' con un destro da lontano di Gudmundsson che si spegne alto sopra la traversai di Di Gregorio. Un buon inizio vanificato dalla rete all'8' di Pessina che deve solo appoggiare in rete dopo la torre aerea di Colpani, perso completamente da un Sabelli in confusione che dieci minuti dopo viene ammonita e salterà la prossima partita perché diffidato. Al 18' il raddoppio del Monza con un'azione che sembra uscita da un videogioco, corner con scambio corto e cross di Colpani in mezzo per Dany Mota che in sforbiciata segna un gol da cineteca, pronto a candidarsi come uno dei più belli del campionato.

Gilardino decide di cambiare, gli esterni del Monza hanno preso il sopravvento e così si passa al 4-4-2 con Sabelli e Vogliacco terzini e Strootman largo a sinistra. Gli ospiti però hanno una marcia in più, trascinati da un Colpani in grande spolvero: al 26' il fantasista salta un paio di avversari e scarica il sinistro che si stampa direttamente sulla traversa di Martinez. Il Grifone non riesce a prendere le misure all'avversario, mantiene il possesso palla ma senza mai riuscire ad impensierire Di Gregorio che viene chiamato in causa solamente al 39' sul colpo di testa ravvicinato, ma debole e centrale, di Vogliacco.

Il Genoa non funziona e Gilardino nella ripresa cambia, dentro Malinovskyi, Spence e Vitinha per un 4-4-2 iper offensivo con Gudmundsson e Messias sugli esterni e il doppio centravanti. La spinta è subito importante e al 48' su corner tagliato di Malinovskyi, Pablo Marì colpisce con un braccio e per l'arbitro è rigore, sul dischetto va Gudmundsson che prima si fa ipnotizzare da Di Gregorio ma poi è il primo a ribadire in rete. L'assalto è partito, al 56' Retegui fa da sponda per Badelj che prova a piazzare ma non trova lo specchio, al 63' cross tagliato di Vitinha con Birindelli che si prende un grosso rischio appoggiando fuori di testa. In campo c'è solo il Genoa e la supremazia porta al pareggio al 68': Retegui strappa il pallone a Bondo, Vitinha si lancia verso l'area avversaria e appena entra nei sedici metri piazza un sinistro chirurgico per il 2-2. Passano pochi minuti e Dany Mota salva tutto sul tap-in di Baldelj. Il Monza sembra in balia del Grifone, ma così non è, al 78' percussione centrale di Carboni, gran parata di Martinez ma sulla respinta Maldini, appena entrato, segna la rete del nuovo vantaggio ospite. Una doccia gelata per il Grifone, che ci prova fino alla fine ma non riesce più a segnare.

Genoa-Monza 2-3, gli highlights

Genoa-Monza 2-3, il tabellino

Marcatori: 8' Pessina, 18' Dany Mota, 53' Gudmundsson, 68' Vitinha, 78' Maldini

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 5,5 (46' Spence 7), Bani 6, De Winter 6; Sabelli 5 (84' Ekuban s.v.), Frendrup 6,5 (46' Malinovskyi 6), Badelj 6 (87' Thorsby s.v.), Strootman 5,5 (46' Vitinha 7), Messias 5,5; Gudmundsson 6, Retegui 6

Monza (4-2-3-1): Di Gregorio 6; Birindelli 6 (86' Pereira s.v.), Izzo 6, Pablo Marì 6, A. Carboni 6; Bondo 5, Akpa Akpro 5,5 (75' Carboni 6,5); Colpani 7,5 (64' Kyriakopoulos 5,5) Pessina 6 (86' Machin s.v.), Dani Mota 7 (75' Maldini 6,5); Djuric 6

Arbitro: Feliciani di Teramo

Note: Ammoniti: Sabelli, Djuric