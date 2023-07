Genoa-Monaco: serata di gala al Ferraris

Amichevole di lusso per il Genoa che sabato 29 luglio alle 20,30 sfida il Monaco in una serata che sarà anche la presentazione della squadra ai tifosi. Al Ferraris sono attese almeno 10mila persone per ammirare il Grifone con un uomo che catalizzerà le attenzioni: Mateo Retegui. Il neo bomber rossoblu ha già ricevuto il primo saluto dei suoi nuovi supporters ieri a De Ferrari con 5mila tifosi ad osannarlo e domani sarà per la prima volta in campo con la maglia rossoblu.

Gilardino guarderà però anche altro, il Genoa infatti è alla sua terza amichevole estiva, dopo il successo di Moena contro una squadra dilettantistica e il tonfo contro il Venezia, con sconfitta 4-1 che ha fatto suonare un campanello d'allarme, si aspetta infatti sensibili miglioramenti. Domani non sarà ancora il Grifone "tipo", il tecnico aspetta infatti almeno altri cinque rinforzi per poter dare la caccia alla salvezza nella prossima Serie A. Quello con il Monaco sarà di sicuro un test probante in vista dei primi impegni ufficiali: l'11 agosto in Coppa Italia con il Modena e il 19 in campionato contro la Fiorentina alle 20.45 al Ferraris.

Genoa-Monaco in diretta tv e streaming

L'amichevole tra Genoa e Monaco sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN sulla propria piattaforma e quindi sulla App e sul sito ufficiale. Per guardare la gara anche in TV con Firestick o Smart TV, sarà però necessario essere abbonati al servizio, abbonamento che sarà poi utile anche per la Serie A visto che DAZN trasmetterà anche l'anno prossimo tutte le gare del massimo campionato italiano.