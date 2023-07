Il Genoa batte il Monaco in amichevole

Buona la prima al Ferraris per il nuovo Genoa di Aberto Gilardino. I rossoblu battono 1-0 il Monaco nel primo test della stagione davanti ai propri tifosi, accorsi in più di diecimila allo stadio per vedere da vicino soprattutto Mateo Retegui che fa il suo esordio nel secondo tempo.

Genoa-Monaco 1-0, la cronaca

Il Genoa si presenta alla serata di gala estiva con una formazione molto simile a quella dell'anno scorso, in porta c'è Martinez protetto dalla difesa a tre con Bani, Dragusin e Biraschi. In mediana spazio a Melegoni con Strootman e Frendrup, mentre sugli esterni ci sono Hefti e l'unico vero nuovo acquisto della prima frazione: Martin. In attacco la coppia è Gudmundsson-Puscas con Retegui inizialmente in panchina.

La sfida si sblocca al 16' con Hefti che viene steso in area e Gudmundsson che dagli undici metri non sbaglia, l'islandese va ancora una volta in rete per quello che sarà il gol vittoria. Il Grifone è padrone del gioco e va vicino anche al raddoppio con Puscas, ma poi al 25' rischia con Volland che da ottima posizione preferisce mettere in mezzo invece che tirare e l'azione sfuma.

Nella ripresa arriva il momento che tutti stavano aspettando con l'ingresso in campo di Mateo Retegui. L'attaccante della Nazionale non si farà vedere molto anche perché la seconda frazione è per larghi tratti monegasca con Martinez che sventa al 65' su tiro a botta sicura di Volland. L'ultima occasione però è rossoblu con Jagiello che prova il gioiello dalla distanza, ma Majecki gli nega la gioia di un grande gol.