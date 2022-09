Genoa-Modena 1-0, le pagelle: Portanova assist e cuore, Yalcin e Coda non pungono

Prima vittoria casalinga per il Genoa che supera 1-0 il Modena grazie al gol di Jagiello e risale al quinto posto in classifica con 11 punti, quattro in meno della coppia di testa formata da Reggina e Brescia e uno rispetto a Frosinone a Bari. Primo tempo con Martinez che si oppone in maniera efficace su Diaw, poi esce fuori la verve del Grifone che prende in mano le redini del gioco e alla fine viene premiato. Yalcin e Jagiello ci provano intorno al 30', poi il polacco la sblocca al 44' su assist al bacio di Portanova. Nella ripresa occasionissima per Badelj e palo di Pajac, poi gara in controllo fino alla fine, con un solo brivido all'82' su un contropiede non finalizzato da Bonfanti. Nel finale Gagno si supera su Coda e Aramu tra 89' e 94' e nega la gioia del 2-0. Poco male, arrivano i tre punti, i primi davanti allo straordinario pubblico del Luigi Ferraris.

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.