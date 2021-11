Genoa-Milan, le probabili formazioni: Shevchenko contro il suo passato

Turno infrasettimanale di Serie A e sfida ricca di fascino per Shevchenko che si trova ad affrontare il suo passato. Genoa-Milan si gioca mercoledì 1 dicembre alle ore 20:45 al Luigi Ferraris con il Grifone che cerca continuità dopo il pareggio con l'Udinese e punti per rimanere agganciato al treno salvezza; rossoneri secondi in classifica alle spalle del Napoli, ma reduci da due sconfitte contro Fiorentina (4-3) e Sassuolo (3-1).

QUI GENOA. Destro migliora, ma la sua presenza rimane ancora in dubbio. Sicuramente out invece Caicedo, così come i vari Criscito, Maksimovic e Fares. Sul fronte offensivo potrebbe toccare a Pandev in coppia con uno tra Ekuban e Bianchi (in vantaggio il primo) mentre a centrocampo sono vivi i ballottaggi Sturaro-Hernani e Sabelli-Ghiglione. Pochi dubbi invece sugli altri componenti che dovrebbero essere Badelj, Rovella e Cambiaso. In difesa fiducia a Biraschi, Masiello e Vasquez davantia Sirigu.

QUI MILAN. I rossoneri devono fare i conti con la squalifica di Romagnoli, al suo posto Tomori che ha recuperato da alcuni problemi fisici e dovrebbe comporre la coppia centrale con Kjaer. Tonali e Kessie a centrocampo mentre in attacco c'è Ibrahimovic, costretto agli straordinari a causa dell'infortunio di Giroud.

Probabili formazioni Genoa-Milan

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Vasquez; Sabelli, Sturaro, Badelj, Rovella, Cambiaso; Pandev, Ekuban. All. Shevchenko.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Calcio d'inizio: mercoledì 1 dicembre, ore 20:45

Dove vederla: Dazn e Sky.