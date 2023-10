Genoa-Milan, probabili formazioni: le scelte di Gilardino e Pioli

Il Genoa sogna un altro sgambetto a una big dopo aver fermato il Napoli e battuto Roma e Lazio. Sabato alle 20,45 in un Ferraris tutto esaurito arriva il lanciatissimo Milan di Pioli che ha pareggiato mercoledì in Champions con il Borussia Dortmund ma in campo viaggia a pieno regime con tre vittorie di fila dopo il tracollo nel derby per 5-1. Sta bene anche il Genoa che in casa nel'ultima gara giocata ha travolto la Roma 4-1 e a Udine domenica scorsa è andato vicinissimo al successo sfumato solo al 90' per l'autorete di Matturro.

Genoa-Milan, le scelte di Gilardino

Il grande dubbio della vigilia a Pegli è se giocherà o meno Retegui. L'attaccante sente ancora dolore al ginocchio e probabilmente non sarà in campo. Tutte le scelte di Gilardino ruotano intorno al suo sostituto che molto probabilmente non sarà Puscas, ma uno tra Malinovskyi e Messias. L'ucraino potrebbe giocare vicino a Gudmundsson nel 4-4-2 in cui Thorsby e Frendrup sarebbero i centrali centrocampo con Sabelli e Messias sugli esterni. L'ex di turno potrebbe però esser individuato come attaccante con Malinosvkyi a centrocampo nel 3-5-2 e la conferma di gran parte dell'undici che ha giocato a Udine, alla fine potrebbe essere questa la scelta del Grifone.

Genoa-Milan, le scelte di Pioli

Nella terza gara in una settimana Pioli potrebbe adottare ampio turnover sopratutto dalla cintola in su. A centrocampo regia di nuovo in mano ad Adli, in attacco riposo per Giroud e Pulisic con Okafor centravanti e Chukwueze sulla destra, non dovrebbe invece marcare visita Leao. Dentro anche tutti gli altri titolari sia a centrocampo con Musah mezzala e in difesa con Florenzi più di Calabria a destra. Fuori dai giochi Caldara, Krunic, Bennacer, Loftus Cheek e Kalulu.

Genoa-Milan, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinosvkyi, Haps; Gudmundsson, Messias.

Milan (4-3-3) Maignan, Florenzi, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Adli, Rejinders; Chukwueze, Okafor, Leao

Genoa-Milan in diretta tv e streaming

La sfida del Ferraris tra Genoa e Milan sarà trasmessa in diretta su Sky in tv ai canali numero 201, 213, 202 e 251, mentre in streaming sarà possibile godersi lo spettacolo su DAZN, Sky Go e Now.