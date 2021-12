Genoa-Milan 0-3, le pagelle: Badelj e Vasquez arrancano, Portanova prova la magia

Genoa-Milan 0-3. Shevchenko non riesce a mettere i bastoni tra le ruote alla sua ex squadra in una gara subito in salita. Dopo 9 minuti Ibrahimovic su punizione beffa Sirigu, poi il Grifone cerca di reagire, ma a fine primo tempo arriva il raddoppio di Messias che tarpa le ali alle speranze di rimonta. A inizio ripresa miracolo di Maignan su Ekuban, poi il brasiliano trova addirittura la tripletta e la gara di fatto finisce al quarto d'ora della ripresa. Nel finale vicino al goal della bandiera Portanova, ma il portiere rossonero compie un altro grande intervento e tiene la porta inviolata.

Tante insufficienze per il Genoa, tra i peggiori in campo Vasquez che soffre Messias e Diaz e Badelj che ancora una volta offre una prestazione opaca, sbaglia anche Sirigu che in occasione del vantaggio di Ibrahimovic mette male la barriera. Buoni invece gli ingressi a gara in corsa di Portanova ed Hernani mentre Masiello è uno degli ultimi a mollare.

