Genoa-Milan 0-1, finale caldissimo e altra beffa rossoblu

Il Genoa tiene testa al Milan ma crolla ancora nel finale in cui succede di tutto. Il gol al minuto 87 di Pulisic decide una sfida in cui il Grifone gioca alla pari con la capolista del campionato nonostante le pesanti assenze di Retegui, Badelj, Strootman e Messias. Dopo la beffa di Udine, il Grifone perde ancora punti quando il risultato sembra ormai in tasca, un problema da risolvere durante la sosta per le Nazionali delle prossime due settimane.

Genoa-Milan 0-1, la cronaca

Assenze pesanti nel Genoa che deve rinunciare a Retegui e anche a Messias che poco prima della gara è stato vittima di un nuovo problema fisico. Gilardino così rispolvera il 4-4-2 con De Winter e Vasquez terzini e davanti a loro Sabelli, recuperato, e Haps, dall'altra parte, mentre in attacco insieme a Gudmundsson c'è Malnovskyi. Pioli fa ampio turnover con il tridente Okafor, Jovic e Chukwueze in cmapo dall'inizio. La gara parte subito a buon ritmo, al 3' Okafor non aggancia un ottimo pallone di Chukuwueze che lo aveva messo davanti al portiere, poi è Gudmundsson a sbagliare lo stop a pochi metri da Maignan. Al 7' giallo arbitrale, Vasquez cade in area toccato da Florenzi, ma Piccinini lascia correre. La gara scende di colpi, si spezzetta e nei minuti successivi si segnala solo un tiro da lontano da Florenzi che finisce tra le braccia di Martinez. La sfida sembra non accendersi più di tanto mentre si avvia verso la fine della prima frazione, arrivano solo un paio di tiri da lontano e in particolare una "botta" di Theo Hernandez che finisce fuori non di molto. Sono le ultime schermaglie di un primo tempo partito sotto i migliori auspici e terminato senza gol e con pochissime emozioni.

Parte le ripresa e Pioli schiera subito l'artiglieria pesante con Leao e Pulisic che prendono il posto di Okafor e Chukwueze. Non serve a cambiare l'inerzia della gara che resta lenta e senza nessuna sobbalzo per il pubblico di Marassi. Al 64' grande intervento di Martinez che mette in angolo un colpo di testa imperioso di Leao che sovrasta De Winter e schiaccia, ma il portiere del Genoa è super. La gara continua a essere abbastanza lenta, ma al 75' arriva anche la prima grande occasione per i padroni di casa con Maignan che deve allungarsi fino all'angolino per togliere dalla porta il sinistro di Dragusin deviato da Rejinders. La sfida corre sui binari dell'equilibrio fino al minuto 87' quando Pulisic azzecca il tiro che finisce la sua corsa in fondo al sacco, il lungo confronto con il Var non toglie la rete all'americano che diventa decisiva per la gara del Ferraris nonostante l'assedio finale rossoblu e un bruttissimo fallo di Maignan su Ekuban che vale il rosso diretto per il portiere. Nel convulso finale va in porta Giroud e sulla punizione battuta da Gudmundsson viene salvato dalla traversa, poi viene espulso anche Martinez per doppia ammonizione. Non è ancora finita perché poco prima del fischio dell'arbitro Giroud blocca un tentativo di Puscas che sembrava dove finire in rete.

Genoa-Milan 0-1, il tabellino

Reti: 87' Pulisic

GENOA (4-4-1-1): Martinez 7 (104' Leali); De Winter 5,5, Bani 6,5, Dragusin 6,5, Vasquez 7; Sabelli 6 (68' Ekuban 6), Thorsby 6, Frendrup 6, Haps 6 (90' Puscas s.v.); Malinovskyi 5,5 (68' Kutlu 6), Gudmundsson 6.

MILAN (4-3-3): Maignan 6; Florenzi 5,5 (66' Calabria 6), Thiaw 6, Tomori 6,5, Theo Hernandez 5; Musah 5,5, Adli 5,5 (66' Giroud 7), Reijnders 6; Chukwueze 6 (46' Pulisic 7), Jovic 5,5 (93' Bartesaghi s.v.), Okafor 5,5 (Leao 6).

Arbitro: Piccinini di Forlì

Note: ammoniti: Gilardino, Florenzi, Hernandez, Musah, Adli, De Winter, Martinez. Espulsi: Maignan e Martinez