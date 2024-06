Media spettatori e riempimento stadio, Genoa tra le grandi

Il palpabile entusiasmo che ha accompagnato il Genoa nella stagione del ritorno in Serie A si trasforma in numeri da capogiro. La formazione genovese infatti è tra le grandi sia per quanto riguarda la media spettatori che per il riempimento dello stadio con il Ferraris che è sempre stato una cornice trascinante per la squadra di Gilardino.

Classifica spettatori Serie A, Genoa settimo

Il Grifone è riuscito a concludere la stagione con una media di 31.935 tifosi allo stadio in casa piazzandosi subito alle spalle delle grandi. Al primo posto c'è l'Inter con 72.838, segue il Milan con 72.008 e poi ancora la Roma a 62.956, il Napoli con 46.419 e la Lazio a 44.434. Sopra il Grifone c'è la Juventus con 39.575 mentre alle spalle si piazza la Fiorentina con 28.455, i rossoblu fanno meglio anche del Bologna che nonostante la qualificazione in Champions League con vanno oltre alle 28.455 presenze.

Genoa quarto per riempimento dello stadio

E' ancora migliore la classifica se si guarda al riempimento dello stadio con il Ferraris che si è assestato su una media di 96,17% sul totale dei posti, meglio hanno fatto solo il Cagliari (98,51% con l'Unipol Domus che può contenere circa 16mila spettatori), l'Atalanta con il 96,74% ma va ricordato che il Gewiss è in ristrutturazione e quindi con capienza ridotta e l'Inter con il 96,21%. Le altre sono tutte dietro al Genoa, Juve, Milan, Roma e Frosinone svalicano il 90%, e altre grandi piazze come Napoli e Torino si assestano tra l'80 e l'85%. La Lazio è penultima con solo il 63,3%.