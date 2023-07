Retegui saluta il Tigre, è il giorno del sì al Genoa

"Porterò la maglia del Tigre con me tutta la vita, sono stato molto felice qui, saluto e ringrazio i miei allenatori e i compagni che mi hanno fatto diventare una persona e un giocatore migliore", Mateo Retegui questa notte ha salutato i suoi tifosi che lo hanno omaggiato con un lungo applauso durante il giro di campo di commiato. Ora è tutto pronto per il suo sbarco al Genoa.

Mateo Retegui oggi al Genoa

Ora l'attaccante italo argentino è pronto per la sua nuova avventura, sorvolerà l'oceano e atterrerà a Genova per essere il nuovo bomber del Genoa di Alberto Gilardino. Nelle ultime ore si segnala l'inserimento dell'Atalanta per il dopo Hojlund, ma il Grifone è troppo avanti nella trattativa. I dirigenti rossoblu hanno già convinto il giocatore con un contratto che prevede uno stipendio da 2 milioni a stagione e hanno chiuso anche i conti con il Boca Juniors, proprietario del cartellino del giocatore.

Per Mateo Retegui il Genoa arriverà a spendere tra i 15 e i 16 milioni di euro, accontentando gli xeneizes. La scelta di continuare la sua carriera in Italia ha una doppia valenza per il bomber reduce da oltre 30 gol in due anni in Argentina. L'approdo in Europa non sarà solo un modo per confrontarsi con un calcio diverso e forse migliore, ma sarà l'occasione per essere più vicino a Roberto Mancini che gli avrebbe consigliato di approdare in Italia per mantenere il posto nella Nazionale Italiana.

Per il Grifone è ovviamente un grande colpo di mercato, l'investimento più oneroso della breve storia dei 777 Partners, l'uomo che darà ancora più slancio all'entusiasmo dei tifosi per il ritorno in Serie A, entusiasmo che tra l'altro ha fatto volare la campagna abbonamenti a quota 16mila tessere, l'obiettivo di tagliare il traguardo dei 25mila non sembra poi così lontano.