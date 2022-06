Genoa: ufficiale il portiere Martinez, ancora con una locandina 'da cinema'

In caso Genoa continuano ad arrivare le ufficializzazioni degli acquisti con citazione cinematografica. Se per Ilsanker era stata scelta la locandina rivisitata di Interstellar, per il nuovo portiere Josep Martinez è toccato, più comprensibilmente, a Matrix.

Buon colpo per la formazione di Blessin che si è aggiudicata un estremo difensore cresciuto nella cantera del Barcellona. Nato ad Alzira il 27 maggio 1998 Josep Martinez ha poi vestito la maglia del Las Palmas, prima nella squadra B della formazione isolana che milita nella Serie C iberica, poi in prima squadra tra 2018 e 2020 (28 presenze in due stagioni con 29 gol al passivo), nella Segunda Division, la Serie B.

Nell'ultima annata, invece, è passato al Lipisa, una sola presenza in Bundesliga con due goal subiti. Vanta anche una presenza con la maglia della Spagna e 3 con l'under 21.