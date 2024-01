Genoa-Lecce, probabili formazioni: è ancora emergenza per Gilardino

E' tempo di tornare in campo per il Genoa che nella bolgia di Marassi proverà ad avere la meglio su un Lecce in piena crisi e risucchiato nella zona calda della classifica. Il Grifone per ora ha sette punti di margine sulla terzultima anche grazie all'ultimo filotto di risultati utili consecutivi, al Ferraris non ha mai sbagliato negli scontri diretti e con una nuova vittoria si avvicinerebbe ancora di più all'obiettivo stagionale.

Genoa-Lecce, le scelte di Gilardino

Ottenere i tre punti non sarà facile perché Gilardino deve fare i conti ancora una volta con tantissime assenze. In mediana mancheranno Badelj e Frendrup per squalifica, obbligate quindi le scelte nel cuore del suo 3-5-2 con Thorsby ad affiancare Malinovskyi e Strootman. Completamente coperta la fascia sinistra con Messias, Martin e Haps tutti fuori per problemi fisici, la buona notizia è il recupero di Sabelli che tornerà titolare e farò slittare sulla mancina Spence. In difesa rientra De Winter, in attacco Gudmundsson farà coppia con Retegui, i due hanno segnato insieme all'Arechi e vogliono ripetersi.

Genoa-Lecce, le scelte di D'Aversa

Nessuna defezione di rilievo per i salentini e il solito grande dubbio della vigilia, chi sarà il centravanti tra lo spento Krstovic degli ultimi tempi e Piccoli? La scelta arriverà solo al fotofinish mentre sugli esterni del 4-3-3 Oudin sembra aver vinto la concorrenza di Strefezza e Sansone per chiudere il tridente insieme ad Almqvist. La regia sarà affidata come sempre a Ramadani, mentre in difesa a destra ci sarà Gendrey che ha smaltito l'influenza e sarà della partita.

Genoa-Lecce, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Malinovskyi, Strootman, Spence; Gudmundsson, Retegui

Lecce (4-3-3) Falcone, Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Almqvist, Krstovic, Oudin.

Genoa-Lecce in diretta tv e streaming

La sfida di Marassi di domenica alle 12,30 sarà trasmessa in diretta da DAZN su sito e app ufficiali e anche su Sky ai canali Sport Calcio e 251 oltre che in streaming su Sky Go e Now TV.