Genoa-Lecce, sette assenti per la sfida del Ferraris

Il Genoa torna in campo domenica alle 12,30 per sfidare il Lecce, Gilardino è in piena striscia positiva e dopo la vittoria con la Salernitana ha messo sette punti di distanza tra il Grifone e la terzultima della classe. Il Lecce, dopo l'ottimo inizio invece è piombato in una grave crisi di risultati che lo ha fatto precipitare al quattordicesimo posto con 21 punti e quattro sconfitte nelle ultime cinque partite.

Genoa-Lecce, le ultime notizie su infortuni e squalificati

I padroni di casa affrontano l'ennesima emergenza stagionale, il giudice sportivo ha squalificato Badelj e Frendrup, dimezzando di fatto la mediana, e a sinistra si rivivrà la situazione di Salerno con Messias, Haps e Martin tutti fuori per infortunio. Su uno dei due lati giocherà Spence, sull'altro Gilardino spera di recuperare almeno Sabelli che tra oggi e domani farà il provino decisivo per capire se potrà essere della gara.

Le brutte notizie non finiscono qui perché in mezzo al campo ancora non è pronto il nuovo acquisto Bohinen, arrivato infortunato, non ha recuperato e non rientrerà nella lista dei convocati.

Per quanto riguarda il Lecce tante novità che fanno sorridere D'Aversa in vista di una sfida molto delicata come quella del Ferraris. ll tecnico recupera Dorgu che ha smaltito la febbre e già si allena in gruppo. Oggi rientrerà dalla Coppa d'Africa Rafia, insieme a lui è pronto a tornare Banda che si aggregherà ai compagni direttamente a Genova. Non sarà invece della partita Touba che non riuscirà a rientrare in tempo dalla competizione africana. Pericolo giallo per i salentini che hanno una lunga lista di diffidati: Gendrey, Rafia, Strefzza, Dorgu e Ramadani, nel Genoa in caso di ammonizione verrà squalificato il solo Retegui.