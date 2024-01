Genoa-Lecce 2-1: rimonta in sei minuti, Marassi resta un fortino

Bastano sei minuti al Genoa per cancellare il peggior primo tempo casalingo della stagione e avere la meglio sul Lecce in rimonta. I salentini passano in vantaggio con Krstovic e per quasi un'ora sono padroni a Marassi, il Grifone ringrazia Martinez che tiene a galla i suoi con un paio di grandi interventi e poi si scatena. Gilardino azzecca i cambi, soprattutto l'inserimento di Ekuban, e i rossoblu tra il 70' e il 76' ribaltano tutto con Retegui e lo stesso Ekuban, autore di un gol davvero pregevole. Con questo successo il Genoa volta a quota 28 punti, si assesta a metà classifica, raccoglie la seconda vittoria di fila e il settimo risultato utile consecutivo.

Genoa-Lecce 2-1, la cronaca

Gilardino fa fronte alle tante assenze (Sabelli, Messias, Haps, Marton, Frendrup, Badelj) schierando Vogliacco sulla fascia destra del 3-5-2 con De Winter in difesa e in mediana Thorsby con Strootman e Malinovskyi, non cambia ovviamente l'attacco con Retegui e Gudmundsson. Il Lecce parte con buon piglio, ma è il Grifone a creare il primo pericolo con il cross di Gudmundsson per Retegui che gira ma viene contrastato in angolo da Pongracic. Al 9' ancora il bomber rossoblu scaglia il destro su cui Falcone è attento, secondo squillo dell'attaccante che sembra aver ritrovato la forma migliore dopo il lungo periodo alle prese con i problemi fisici. Al 16' azione veloce del Lecce con Almqvist che entra in area e salta netto Vasquez, il messicano lo stende ed è calcio di rigore, giusto, per i salentini ma Martinez ipnotizza Krstovic e respinge la conclusione. La risposta del Genoa è immediata con calcio d'angolo spizzato verso Bani che di testa tutto solo mette alto. La gara è bella e vive di continui capovolgimenti di fronte, al 24' ancora Lecce con Gendrey che spara alto da buona posizione.

A passare in vantaggio è il Lecce al 30' con Ksrtovic che si fa perdonare sganciando un destro dai 20 metri che viene deviato da Vasquez e cambia traiettoria a tal punto da mettere fuori gioco Martinez. La giornata nera del messicano continua e il Grifone si trova sotto ad un'ora esatta dal fischio finale con i salentini che continua a spingere e al 36' ci vuole un altro ottimo intervento di Martinez sulla punizione tagliata di Ramandani. Rischio ancora più grosso al 36' quando Bani si immola sul destro di Almqvist diretto in porta e sulla ribattuta Kaba mette a lato un rigore in movimento con porta completamente scoperta. Il Genoa è in balia dell'avversario e il duplice fischio arriva come una liberazione.

Nella ripresa GIlardino corre subito ai ripari, a sinistra il Grifone ha sofferto troppo e così fuori Spence e Throsby per Sabelli ed Ekuban. Il Grifone inizia subito con buon piglio e al 47' Malinovskyi da lontano colpisce un palo clamoroso con il suo sinistro deviato da Baschirotto, sulla respinta arriva Vasquez che calcia addosso a Vasquez. I cambi rivoluzionano la squadra di casa ora in campo con il 3-4-1-2 in cui Vasquez e Sabelli corrono sulle fasce e Gudmundsson gioca alle spalle della coppia d'attacco. Il Lecce però non si spaventa e al 50' ha un'altra ghiottissima palla gol con Sansone che si presenta solo davanti a Martinez, ma il numero uno rossoblu respinge anche questa azione. Al 68' il pareggio del Genoa, la magia di Gudmundsson su punizione si schianta sulla traversa, ma Retegui è il più lesto di tutti e ribadisce in rete di testa. Ora il Grifone sente l'odore della vittoria, al 73' mischia in area e tiro a colpo sicuro di Ekuban che Gallo respinge sulla linea, l'attaccante però sfonda la rete al 76' quando Vasquez colpisce la traversa, Retegui rimette in mezzo e lui sin mezza rovesciata volante fa esplodere Marassi che si gode la vittoria più sofferta in casa della stagione.

Genoa-Lecce 2-1, il tabellino

Marcatori: 31' Krstovic, 70' Retegui, 76' Ekuban

Genoa (3-5-2): Martinez 7,5; De Winter 6, Bani 6,5, Vasquez 5; Vogliacco 6 (94' Matturro), Thorsby 5 (46' Sabelli 6), Malinovskyi 6, Strootman 5,5, Spence 5 (46' Ekuban 7); Gudmundsson 6, Retegui 7 (90' Bohinen s.v.).

Lecce (4-3-3): Falcone 6,5; Gendrey 6,5, Pongracic 6, Baschirotto 5,5, Gallo 6 (90' PIerozzi s.v.); Kaba 6 (90' Gonzalez s.v), Ramadani 6,5, Oudin 5,5 (73' Rafia); Almqvist 7, Krstovic 6 (64' Piccoli 5,5), Sansone 6,5 (64' Banda 5,5).

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Note: ammoniti: Krstovic, Gilardino