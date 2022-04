Genoa-Lazio, probabili formazioni: le scelte di Blessin e Sarri

La sconfitta 1-0 contro il Verona ha frenato la rincorsa salvezza del Grifone, ma il quartultimo posto rimane distante solo tre punti e domenica 10 aprile 2022, alle ore 12:30, si gioca Genoa-Lazio. Blessin deve provare a strappare punti a Sarri per rimanere aggrappato al Cagliari, in vista dello scontro diretto di fine aprile. Ecco le possibili scelte di formazione dei due allenatori.

QUI GENOA. Rientra Ostigard in difesa dopo il turno di squalifica, comporrà il pacchetto arretrato con Maksimovic al centro, Frendrup (leggero vantaggio su Hefti) e Vasquez ai lati. In mediana i soliti Badelj e Sturaro (sempre out Rovella) mentre in attacco Destro dovrebbe nuovamente partire titolare per la solita staffetta con Yeboah. Alle sue spalle Melegoni e Amiri si giocano una maglia, dovrebbero essere sicuri del posto invece Portanova e Gudmundsson.

QUI LAZIO. Strakosha in porta e difesa a quattro con Lazzari, Patric (leggero vantaggio su Luiz Felipe), Acerbi e Marusic. A centrocampo in dubbio Lucas Leiva che dovrebbe però recuperare, con lui Basic e Milinkovic Savic. In attacco problemi al ginocchio per Luis Alberto. Con Immbile ci saranno Pedro e uno tra Zaccagni e Felipe Anderson.

Genoa-Lazio probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Maksimovic, Ostigard, Vasquez; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Melegoni, Portanova; Destro. All. Blessin.

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic Savic, Lucas Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Calcio d'inizio: domenica 10 aprile, ore 12:30.

Dove vederla: Dazn e Sky.