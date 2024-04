Genoa-Lazio, probabili formazioni: quanti dubbi per Gilardino e Tudor

Venerdì alle 18,30 il Genoa affronta la Lazio, le probabili formazione e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

E' già tempo di tornare in campo per il Genoa che a soli cinque giorni dal pareggio di Firenze sfida la Lazio al Ferraris venerdì alle 18,30. L'anticipo, per niente gradito dai tifosi di casa con i gruppi della Nord che hanno anche emesso un comunicato per farsi sentire, è stato disposto per permettere ai biancocelesti di avere il tempo di preparare la semifinale di Coppa Italia con la Juventus di martedì. Il Grifone arriva alla gara dopo quattro risultati utili consecutivi e con la salvezza già in tasca, la Lazio invece è in lotta per un posto in Europa anche se deve recuperare terreno sull'Atalanta, buono il periodo in campionato degli uomini di Tudor con tre vittorie e una sola sconfitta, nel derby, nelle ultime quattro giornate.

Genoa-Lazo, le scelte di Gilardino

Problemi di formazione per Gilardino che deve rinunciare a centrocampo sia a Messias che a Malinovskyi, così potrebbe varare un Grifone a trazione anteriore con Gudmundsson mezzala insieme a Frendrup e Badelj, mentre in attacco viaggia verso la conferma Ekuban che dovrebbe fare coppia con Retegui. L'alternativa sarebbe quella di puntare sulla coppia Gudmundsson-Retegui e inserire in mediana uno tra Thorsby e Bohinen. Cambio anche in difesa con Vogliacco, favorito su Cittadini, che prenderà il posto dell'infortunato Bani, mentre sugli esterni Sabelli dovrebbe essere sicuro del posto a destra, a sinistra ballottaggio tra Martin e Haps.

Genoa-Lazio, le scelte di Tudor

La Lazio sorride per i ritorni in gruppo di Marusic, Immobile e Romagnoli, solo il primo però dovrebbe entrare nella formazione titolare di Igor Tudor. I casi extracampo Luis Alberto, che ha dichiarato di voler lasciare la squadra a fine stagione, e Guendouzi, con il francese che è fuori per infortunio, dovrebbero far pendere la bilancio a favore di Kamada e Vecino in mediana e di Isaksen e Felipe Anderson alle spalle del centravanti che sarà Castellanos. In porta non ci sarà ancora Provedel, toccherà a Mandas protetto da Patric, Casale e Gila, in difesa non ci sono alternative.

Genoa-Lazio, le probabili formazioni

Genoa (3-5-2) Martinez, De Winter, Vogliacco, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Gudmundsson, Martin; Ekuban, Retegui

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Marusic, Vecino, Kamada, Lazzari; Isaksen, Felipe Anderson; Castellanos

Dove vedere Genoa-Lazio in diretta tv e streaming

La partita di venerdì alle 18,30 al Ferrarsi tra Genoa e Lazio sarà trasmessa in diretta solamente da DAZN sul sito e la App ufficiale scaricabile su tutti i dispositivi abilitati. Chi è in possesso del doppio abbonamento potrà guardare la gara anche in TV sul canale Zona DAZN, numero 214 di Sky. La telecronaca sarà a cura di Dario Mastroianni, il commento tecnico sarà di Marco Parolo.