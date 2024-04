Genoa-Lazio, in sei out per la sfida

Sarà il Genoa ad aprire la prossima giornata del campionato di Serie A sfidando la Lazio al Ferraris venerdì alle 18,30. Il Grifone arriva alla sfida forte di quattro risultati utili consecutivi, l'ultimo il pari di Firenze con gol di Gudmundsson e pareggio di Ikoné nella ripresa. La Lazio ha ripreso a vincere nell'ultimo turno battendo la Salernitana e cercando di mettersi alle spalle il periodo difficile in vista del rush finale che la vedrà impegnata nella semifinale di Coppa Italia e nella volata per provare a centrare la qualificazione europea.

Genoa-Lazio, le ultime notizie su infortunati e squalificati

Non arrivano buone notizie da Pegli, Gilardino perde infatti Bani per infortunio e Messias, out per la prossima gara dopo essere uscito nel finale del primo tempo a Firenze. Sono due dei quattro sicuri assenti per infortunio a cui si aggiungono gli ormai lungodegenti Malinovskyi, out almeno per un altro paio di settimane, e Matturro che ha già concluso la stagione dopo l'operazione alle ginocchia. Da valutare invece Vitinha che ha saltato le ultime gare per alcune noie fisiche e al momento è in dubbio per la partita contro la Lazio in cui non ci sono squalificati da una parte e dall'altra.

Problemi di formazione anche per Tudor che non potrà contare su Provedel, fuori da un po', e su Zaccagni. I due hanno svolto controlli di routine nelle ultime ore, di sicuro non saranno presenti per la prossima partita ma dovrebbero rientrare presto. Al momento sono in dubbio altri titolari biancocelesti, Romagnoli sta provando a recuperare ma al massimo potrà andare in panchina, così come Guendzoui e Luca Pellegrini. Non sembrano invece esserci problemi per Immobile che sarà della gara.