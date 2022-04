VIDEO | Genoa-Lazio 1-4: il ciclone Immobile si abbatte sul Grifone

Il ciclone Immobile si abbatte sul Genoa, tripletta da ex che condanna il Grifone e regala tre punti preziosi alla Lazio nella corsa verso l'Europa League. Nel primo tempo in realtà la formazione di Blessin parte molto bene e va vicinissima al vantaggio con Ostigard e Amiri (due volte bravo Strakosha), intorno al 30' però il doppio episodio che sposta il match in direzione biancoceleste. L'arbitro non ravvede gli estremi per il calcio di rigore dopo un contatto tra Acerbi e Piccoli e sul ribaltamento di fronte Marusic con un'azione ubriacante porta in vantaggio i ragazzi di Sarri, poi nel recupero raddoppia Immobile su assist di Lazzari. Nella ripresa si scatena il bomber biancoceleste che trova a tripletta tra 63' e 76', nel mezzo l'autogol di Patric propiziato da Amiri che non rende meno amara la sconfitta. In classifica il Genoa rimane comunque a tre punti dal Cagliari dopo la sconfitta dei sardi contro la Juventus, lo scontro diretto si giocherà tra un paio di settimane, sarà uno spareggio.

Genoa-Lazio 1-4, la cronaca

Partita subito accesa con due grosse occasioni per il Grifone: al 17' miracolo di Strakhosha su un colpo di testa di Ostigard, al 23' staffilata di Amiri respinta dal portiere biancoceleste. La chiave di volta del primo tempo arriva intorno alla mezz'ora: Acerbi sembra toccare Piccoli mentre entra in area, ma il direttore di gara lascia proseguire e non cambia idea dopo il check del var. Dal mancato rigore al goal della Lazio perche Marusic parte velocissimo, salta Portanova da sinistra trova una rasoiata con il destro che non lascia scampo a Sirigu. Reagiscono i ragazzi di Blessin che ci provano con Galdames e Melegoni, ma senza occasioni clamorose per il pareggio, e all'ultimo secondo del minuto di recupero concesso dall'arbitro raddoppia Immobile dopo un'impetuosa discesa di Lazzari sulla corsia destra.

Nella ripresa Felipe Anderson vicinissimo al 3-0, ma Sirigu si oppone alla grande, il Grifone cerca di riaprire il match, ma è ancora la Lazio a rendersi molto pericolosa al 55' con Zaccagni che sfiora il palo lontano in diagonale, poi cala il tris Immobile al 63' inserendosi tra i centrali del Genoa, Sirigu sporca la conclusione, ma la ribattuta di testa del capocannoniere della Serie A si insacca. Game over o quasi, perché al 68' lo slalom gigante in area di Amiri provoca l'autogol di Patric, poi è ancora Immobile il protagonista con la personale tripletta a fissare il 4-1, dopo una palla rubata da Pedro a uno svagato Maksimovic.

Genoa-Lazio 1-4, tabellino e voti

Reti: 30' Marusic, 46', 63' e 76' Immobile, 68' Patric (aut.)

Genoa (4-2-3-1): Sirigu 6; Hefti 5.5, Ostigard 5, Maksimovic 4, Vasquez 5.5 (64' Criscito 6); Galdames 5, Badelj 5.5 (74' Frendrup sv); Portanova 5.5 (46' Ekuban 5.5), Amiri 6.5 (82' Gudmundsson sv), Melegoni 5 (64' Yeboah 5.5); Piccoli 5. All. Blessin.

Lazio (4-3-3): Strakosha 6.5; Lazzari 6.5 (83' Hysaj sv), Patric 5.5, Acerbi 6, Marusic 7; Milinkovic-Savic 6.5, Lucas Leiva 6 (53' Cataldi 6), Luis Alberto 6.5 (71' Basic 6); Felipe Anderson 6.5, Immobile 8.5, Zaccagni 6 (71' Pedro 6.5). All. Sarri.

Arbitro: Manganiello di Pinerolo.

Note: ammonito Lucas Leiva.