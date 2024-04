Genoa-Lazio 0-1, pagelle: bene De Winter, Retegui lotta, Ekuban spreca

Poche emozioni al Ferraris tra Genoa e Lazio nel primo anticipo di giornata in Serie A. Il gol di Luis Alberto decide una gara in cui il Grifone non riesce ad esprimersi e soprattutto a rispondere agli avversari dopo essere andato sotto.

Tra i migliori gli esterni del Grifone e De Winter, non bene invece Ekuban che si divora l'unica occasione rossoblu

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.