Genoa-Lazio 0-1, Grifone spento e punito da Luis Alberto

Un Genoa decisamente sottotono si arrende alla Lazio al Ferraris 0-1 e conclude la striscia positiva di quattro risultati utili consecutivi. Al Ferraris, in una gara senza grandi spunti e passata in compagnia di molta noia, è Luis Alberto a trovare la zampata decisiva. I biancocelesti si ripropongono nella lotta per l'Europa, forse anche per la Champions, i rossoblu restano a metà classifica.

Genoa-Lazio 0-1, la cronaca

Gilardino conferma le intenzioni della vigilia e schiera un Grifone a trazione anteriore con Gudmundsson mezzala e la coppia pesante Retegui-Ekuban, la mossa regala subito buone sensazioni visto che al 4' proprio Ekuban su lancio di Vogliacco salta netto l'avversario e calcia sul primo palo senza però trovare la porta. Passano meno di dieci minuti e il Grifone regala spettacolo, palla profonda di Strootman per Gudmundsson che di prima al volo scarica per Retegui il cui destro finisce di poco alto sopa la traversa.

La gara arriva alla metà della prima frazione senza altre emozioni e con la Lazio che arriva al tiro da fuori con Gila senza però alcun pericolo per Martinez. Più pericoloso al 27' il destro dal limite di Felipe Anderson che si spegne poco fuori alla destra del portiere rossoblu. I biancocelesti provano a salire di colpi, ma il Grifone non va in difficoltà. La partita si spegne sempre di più con la Lazio che tiene palla e non trova sbocchi e il Genoa che controlla in maniera passiva cercando di ripartire. Le emozioni latitano, al 33' si fa notare Ekuban con rovesciata volante su invito di Vogliacco e palla che finisce docile tra le braccia di Mandas. Al 43' a provare la magia è Mateo Retegui che strappa palla a Casale e da metà campo prova a sorprendere Mandas ma il pallone finisce fuori dalla porta vuota. La prima grande occasione del match è rossoblu, è il 45' quando Ekuban parte dalla sua metà campo e arriva fino in area avversaria calciando di poco a lato, al suo fianco però c'era Gudmundsson tutto solo.

La ripresa parte con lo stesso spartito della prima frazione, al 54' Luis Alberto prova il colpo da biliardo sul secondo palo ma Martinez si allunga e mette in angolo. Al 60' prima grande occasione anche per la Lazio con Felipe Anderson che da pochi metri ha la palla del vantaggio sul destro ma Martin respinge il tiro del brasiliano. Il dominio biancoceleste porta alla rete del vantaggio ospite, imbucata centrale per Kamada perso da Frendrup e appoggio in piena area piccola dove arriva Luis Alberto che non deve fare altro che insaccare.

Il Genoa non riesce a rispondere al vantaggio avversario e così la partita continua a scivolare via a ritmi blandi e senza particolari emozioni fino al fischio finale dell'arbitro.

Genoa-Lazio 0-1, gli highlights

A breve la Lega Serie A renderà disponibile sul proprio canale Youtube gli highlights del match, il video verrà poi inserito in questo articolo

Genoa-Lazio 0-1, il tabellino

Marcatori: 66' Luis Alberto

Genoa (3-5-2): Martinez 6; Vogliacco 5,5 (79' Sabelli s.v.), De Winter 6,5, Vasquez 6; Spence 6,5, Frendrup 6 (87' Thorsby s.v.), Strootman 6 (68' Badelj 6), Gudmundsson 6, Martin 6,5; Ekuban 5,5 (68' Ankeye s.v.), Retegui 6

Lazio (3-4-2-1): Mandas 6; Patric 6, Casale 5,5 (46' Romagnoli 6,5), Gila 6; Marusic 6, Vecino 6, Kamada 6,5, Lazzari 6 (36' Hysaj 6); Felipe Anderson 6,5 (68' Pedro) Luis Alberto 7 (86' Rovella s.v.); Castellanos 5 (68' Cataldi)

Arbitro: Feliciani

Note: ammoniti: Casale, Vogliacco, Cataldi