Genoa-Juventus, probabili formazioni: le scelte di Blessin

Torna in campo il Grifone dopo la pesantissima sconfitta nel derby contro la Sampdoria. Venerdì 6 maggio 2022 allo stadio Luigi Ferraris si gioca Genoa-Juventus, calcio d'inizio alle ore 21. La formazione di Blessin è ancora matematicamente in corsa per la salvezza, ma serve un miracolo. I bianconeri soni invece già qualificati per la Champions League, ma hanno rosicchiato punti al Napoli e ora hanno messo nel mirino il terzo posto, distante un solo punto. Le scelte di Blessin e Allegri.

QUI GENOA. Non dovrebbero esserci grosse sorprese nella formazione schierata da Blessin. Sirigu in porta e difesa a quattro con Vasquez, Bani, Ostigard e Frendrup; centrocampo con Sturaro e Badelj e poi attacco affidato a Destro (Piccoli è ancora out) con il supporto di Ekuban, Amiri e Portanova. L'alternativa potrebbe essere Ekuban punta centrale, come già fatto in passato, con l'inserimento di Melegoni al posto di Destro.

QUI JUVENTUS. Allegri potrebbe far rifiatare qualche giocatore in vista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, in programma mercoledì 11 maggio. Recuperati Cuadrado e De Sciglio, in forte dubbio invece Pellegrini. Szczesny in porta, difesa a quattro con Danilo, Bonucci, uno tra De Ligt e Chiellini e probabilmente Alex Sandro; a centrocampo invece Zakaria e Rabiot. In attacco sazio a Bernardeschi, Dybala e Morata alle spalle della punta centrale, Vlahovic è ovviamente il titolare, ma non è escluso un turno di riposo per fare spazio a Kean.

Genoa-Juventus, probabili formazioni

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Frendrup, Ostigard, Bani, Vasquez; Sturaro, Badelj; Ekuban, Amiri, Portanova; Destro. All. Blessin.

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Zakaria, Rabiot; Bernardeschi, Dybala, Morata; Kean. All. Allegri.

Arbitro: Sozza di Seregno.

Calcio d'inizio: venerdì 6 maggio, ore 21:00.

Dove vederla: Dazn e Sky.