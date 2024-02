Genoa-Juventus, si incrociano le strade del mercato

Il mercato non dorme mai e le ultime notizie coinvolgono anche il Genoa. I rossoblu, che viaggiano ormai a metà classifica e sono vicini a conquistare la salvezza, obiettivo stagionale, in estate avranno gli occhi addosso delle grandi. La società molto probabilmente dovrà cedere un gioiello per poter fare mercato, che dovrà essere in utile dopo l'accordo con il tribunale.

Genoa attento, Juventus a tutta su Gudmundsson

L'indiziato numero uno è Gudmundsson, gioiello della rosa di Gilardino e trascinatore del Grifone almeno fino ad un paio di settimane fa. L'attaccante, già in doppia cifra di gol tra Serie A e Coppa Italia, ha una valutazione di almeno 30 milioni di euro e sotto non si può andare come sa bene la Fiorentina che in inverno ha provato a strapparlo ai rossoblu senza però riuscirci proprio perché non è arrivata a quella cifra.

Il prezzo c'è e lo sanno bene tutte le contendenti, come la Juventus che secondo le ultime indiscrezioni continua a vigilare su Gudmundsson e anche contro l'Udinese avrebbe mandato un suo emissario a Marassi in cui l'attaccante ha sfornato un ottimo assist per Bani. I bianconeri potrebbero partire all'assalto e forse in prima battuta vorrebbero inserire uno dei propri talenti. Sulla lista del Genoa c'è da tempo il regista Barrenechea, ottima la sua prima stagione a Frosinone.

Da capire se le due operazioni possano essere legate, con uno scambio, oppure come sembra probabile, il Grifone per Gudmundsson voglia solo incassare per poi fare il proprio mercato scegliendo le pedine per il prossimo anno con le casse piene.