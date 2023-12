Biglietti Genoa-Juventus, informazioni e prezzi

Prima il Monza, poi la Juventus. Il Genoa prepara due sfide diverse ma egualmente importanti per provare a ritrovare il successo e continuare a viaggiare lontano dalle ultime tre posizioni in classifica. Domenica prossima in terra brianzola saranno oltre 3000 i sostenitori rossoblu al fianco della squadra per la partita contro l'ex Palladino, in molti di più il venerdì successivo saranno al Ferraris per spingere il Grifone contro la Juve di Allegri.

Genoa-Juventus: dove acquistare i biglietti

Ieri è scatta la vendita dei tagliandi per il match del Ferraris contro la Vecchia Signora, fino al 10 dicembre sarà possibile l'acquisto dei biglietti ma solo presso il Ticket Office di Genova (via al Porto Antico 4, h. 10-19) e allo Store di Chiavari (via Vittorio Veneto 48, h. 10-19:30).

In caso di eventuali giacenze, da lunedì 11 dicembre, i tagliandi di Genoa-Juventus saranno acquistabili anche sul sito ufficiale del Genoa e nelle rivendite autorizzate Vivaticket.

I tagliandi settore ospiti di Genoa-Juventus sono riservati ai possessori di fidelity card Juventus e disponibili da oggi online, fino a esaurimento, su www.genoacfc.it.

I prezzi dei biglietti per Genoa-Juventus

Il sito ufficiale rossoblu segnala anche i prezzi dei biglietti nei vari settori:

Gradinata Laterale: € 25 (*€ 15)

Gradinata Zena: € 35 (*€ 15)

Distinti: € 80 (*€ 40)

Tribuna Inferiore: € 140 (*€ 70)

Settore Ospiti: € 40

I prezzi tra parentesi sono quelli per gli Under 16.