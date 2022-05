VIDEO | Genoa-Juventus 2-1: Grifone immortale, la decide Criscito

Pazza rimonta del Genoa che, nel finale, ribalta la Juventus e trova tre punti che riaprono uno spiraglio nella difficile corsa verso la salvezza. La decide Criscito su calcio di rigore all'ultimo secondo di recupero, una bella rivincita per il capitano dopo l'errore nel derby. Nel primo tempo non arrivano goal, i bianconeri ci provano con Kean e il Grifone replica con Destro e Portanova, senza fortuna. Nella ripresa succede davvero di tutto: Destro spreca subito, Dybala porta in vantaggio la formazione di Allegri, poi l'argentino colpisce anche un palo e Sirigu tiene a galla i suoi su Kean e Vlahovic. Il var toglie un rigore ai bianconeri e a tre dalla fine Gudmundsson impatta, poi al 95' De Sciglio abbatte Yeboah in area di rigore e Criscito dal dischetto si fa perdonare l'errore nel derby fissando il 2-1. Il Grifone si rialza, ancora una volta, all'ultimo secondo. La salvezza è ancora possibile, il Grifone non muore mai.

Genoa-Juventus 2-1, la cronaca

Ci prova subito Kean che, dopo 5' minuti, svetta su Hefti ma non inquadra la porta. Poi la formazione di Blessin prende le misure e controlla molto bene i bianconeri, giocando alla pari e con grande intensità e carattere. Poche le occasioni da rete, Amiri prova un paio di volte ad accendersi senza fortuna mentre i bianconeri al 34' impegnano Sirigu con un diagonale di Kean che il portiere del Grifone mette in corner. Nel finale di tempo fiammata del Genoa: Destro in spaccata impegna Sczesny al 45', poi siluro di Portanova nel recupero, il polacco respinge e si va all'intervallo.

Nella ripresa parte forte il Genoa, ma Destro da buona posizione in area spara altissimo e Dybala quattro minuti dopo fa valere l'antica legge del calcio. Goal sbagliato-goal subito: Kean ruba palla a Melegoni a serve Dybala al limite dell'area, destro chirurgico che buca Sirigu e spinge Criscito e compagni sempre più sull'orlo del baratro. Giro cambi per Blessin e i rossoblù provano a reagire, ci prova Ekuban al 60' con un tiro che si spegne sul fondo, poi anche Frendrup con un destro dal limite che viene bloccato da Szczesny al 67', le occasioni più nitide capitano però ai bianconeri. Palo clamoroso di Dybala (68') dopo una bella azione personale, doppia parata d'istinto di Sirigu su Kean e Vlahovic tra 69' e 72', poi un gol giustamente annullato all'ex Psg per fuorigico. All'81' il var grazia il Grifone dopo un contatto tra Gudmundsson e Ake in area di rigore e quando tutto sempre perduto il Grifone riprende la gara con i suoi artigli. All'87' l'islandese raccoglie un pallone di Amiri, infila De Sciglio e insacca a tu per tu con Szcesny. Il pareggio rivitalizza il Genoa che sull'onda dell'entusiasmo sfiora anche il ribaltone all'89': erroraccio di Rabiot e palla ad Amiri che sbaglia un rigore in movimento, replica nel recupero Kean dall'altra parte, contropiede ed erroraccio a porta sguarnita, poi De Sciglio stende Yeboah in area e Criscito dal dischetto si regala una notte da protagonista. Non è ancora finita.

Genoa-Juventus 2-1 | Tabellino e voti

RETI: 49' Dybala, 87' Gudmundsson, 95' Criscito

GENOA (4-2-3-1): Sirigu 7; Hefti 6.5, Ostigard 6, Bani 6.5, Criscito 7; Galdames 6 (46' Frendrup 5), Badelj 6; Amiri 6.5, Melegoni 5 (58' Ekuban 6), Portanova 6.5 (58' Yeboah 6.5); Destro 5 (69' Gudmundsson 7). All. Blessin.

JUVENTUS (4-3-1-2): Szczesny 6.5; Cuadrado 6 (59' Alex Sandro 6), Bonucci 6, Rugani 6, De Sciglio 4; Miretti 6.5 (73' Bernardeschi 6), Arthur 5 (59' Zakaria 5.5), Rabiot 5; Dybala 7 (79' Ake sv); Vlahovic 5.5 (73' Morata 6), Kean 5. All. Allegri.

ARBITRO: Sozza di Seregno.

NOTE: ammoniti Dybala, Rugani, Melegoni, Arthur, Badelj.