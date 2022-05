Genoa-Juventus 2-1, le pagelle: Sirigu la tiene aperta, Criscito si riscatta

Clamorosa rimonta del Genoa che nel finale ribalta la Juventus grazie a Gudmunsson e Criscito e porta a casa tre punti che tengono ancora aperte le speranze di salvezza. Primo tempo a reti bianche con occasioni per Kean, Destro e Portanova, poi nella ripresa succede di tutto. Dybala porta in vantaggio la formazione di Allegri, l'argentino colpisce anche un palo e Sirigu tiene a galla i suoi su Kean e Vlahovic. Quando tutto sembra perduto Gudmundsson impatta e al 95' De Sciglio abbatte Yeboah in area di rigore. Capitan Criscito si presenta dal dischetto senza paura e si fa perdonare l'errore nel derby fissando il 2-1. Il Grifone non muore mai.

VIDEO | Genoa-Juventus 2-1: gli highlights

Nelle pagine seguenti le pagelle, con i migliori e i peggiori in campo.