Genoa-Juventus 1-1, il Grifone ferma la Vecchia Signora

Il Genoa ferma l'avanzata della Juventus che fallisce a Marassi l'ennesimo controsorpasso sull'Inter. Primo tempo ad ampie tinte bianconere con la Vecchia Signora che va in vantaggio grazie ad un rigore di Chiesa, il pari arriva nella ripresa con Gudmundsson, un punto preziosissimo per il Grifone che in casa, dopo aver battuto la Roma e fermato il Napoli continua a mettere paura alle grandi del calcio italiano.

Genoa-Juventus 1-1, la cronaca

Senza Retegui, Gilardino è costretto a cambiare ancora una volta l'attacco, giocano dall'inizio Messias e Gudmundsson con Malkinosvyi che torna a centrocampo, settore in cui continua a mancare Strootman. Proprio l'ucraino apre la danze con la soltita botta da lontano neutralizzata da Szcezsny, è uno squillo, uno dei pochi del Grifone nella prima frazione. Sale infatti di colpi al Juventus, a fare da mattatore è Chiesa che al 22' anticipa netto Dragusin ma spara alto, l'azzurro non sbaglia invece al 27' quando viene imbeccato da Vlahovic e poi steso in area da Martinez, ma l'azione parte da un grossolano errore di Badelj. Chiesa si presenta dal dischetto e batte il portiere rossoblu per l'1-0. Il Genoa prova a svegliarsi al 43' quando Vasquez tiene in campo un pallone che sembrava destinato fuori e imbecca Gudmundsson, l'attaccante però, disturbato da Kostic, non trova l'impatto con la sfera.

Nella ripresa è tutto un altro Grifone che già al 48' pareggia i conti: Ekuban, appena entrato, gestisce benissimo un pallone difficile e pesca Gudmundsson che anticipa Szszesny e fa esplodere Marassi. Tre minuti più tardi Martinez rischia grosso sbagliando con i piedi, ma Chiesa lo grazia. Al 76' ancora Genoa con Bani che di testa su azione da calcio d'angolo gode di una certa libertà ma alza troppo di testa. Nel finale l'arrembaggio bianconero che però sbatte su Martinez, ottimo il riflesso del portiere sul colpo di Bremer che rischiava veramente di rovinare la serata al Grifone.

Genoa-Juventus 1-1, il tabellino

Reti: 28′ rig. Chiesa, 48′ Gudmundsson

Genoa (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, De Winter; Sabelli (84′ Vogliacco), Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Vasquez (46′ Ekuban); Gudmundsson, Messias.

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso (88′ Yildiz), McKennie, Locatelli, Miretti (74′ Iling), Kostic (68′ Weah); Vlahovic (68′ Milik), Chiesa

Arbitro: Massa

Ammoniti: 61′ Danilo, 70′ McKennie, 71′ Milik, 74′ Badelj, 90′ Malinovskyi