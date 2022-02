Genoa-Inter, probabili formazioni: le scelte di Blessin per l'anticipo di Serie A

Genoa-Inter si gioca in anticipo venerdì 25 febbraio 2022 alle ore 21 allo stadio Luigi Ferraris, per il Grifone le speranze di salvezza sono al lumicino, ma un'impresa potrebbe ancora dare speranza. Ecco le scelte di Blessin e Inzaghi per il match che apre la 27esima giornata di Serie A.

QUI GENOA. Il 4-2-3-1 potrebbe essere la scelta del mister per fronteggiare la seconda in classifica. Davanti a Sirigu, Hefti, Maksimovic, uno tra Vasquez e Ostigard mentre Cambiaso è in vantaggio su Calafiori per completare il reparto arretrato. A fare diga a centrocampo Badelj e Sturaro, Rovella potrebbe avanzare nella linea con Ekuban e Gudmunsson (lotta con il recuperato Amiri e Yeboah per una maglia) alle spalle di Destro. Out fino a fine marzo Criscito che secondo radio mercato potrebbe già volare a Toronto per una nuova avventura in Mls, acciaccati anche Bani, Piccoli e Vanheusden.

QUI INTER. Bastoni e Brozovic rientrano dalle squalifiche mentre Dzeko dovrebbe riprendersi il posto da titolare al centro dell'attacco, al suo fianco più Sanchez che un Lautaro Martinez in crisi. In difesa linea titolare con Bastoni, De Vrij e Skriniar davanti ad Handanovic mentr a centrocampo ci saranno sicuramente Barella, Brozovic e Perisic, due i ballottaggi: Dumfries-Darmian e Calhanoglu-Vidal con i primi in vantaggio.

Probabili formazioni Genoa-Inter

Genoa (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Vasquez, Maksimovic, Cambiaso; Badelj, Sturaro; Ekuban, Rovella, Gudmunsson; Destro. All. Blessin.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic; Calhanoglu, Perisic; Sanchez, Dzeko. All. Inzaghi.

Arbitro: Chiffi di Padova.

Calcio d'inizio: venerdì 25 febbraio, ore 21.

Dove vederla: Dazn e Sky.