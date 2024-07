Genoa-Inter in anticipo, aprirà la Serie A 2024-2025

Decise date e orari della prima giornata del campionato di Serie A, l'attesa non è ancora finita, anzi le squadre devono ancora iniziare la preparazione, ma da oggi è ufficiale che il Genoa inizierà contro l'Inter sabato 17 agosto alle 18,30 al Ferraris. Sarà la partita inaugurale della massima serie, quindi il Grifone darà il calcio d'inizio alla stagione del massimo campionato italiano e lo farà contro i campioni in carica nerazzurri.

Genoa-Inter, data e orario della sfida

La partita si disputerà al Ferraris che probabilmente avrà una grande cornice come successo l'anno scorso quando i rossoblu hanno sempre giocato con almeno 30mila spettatori. In tanti nel frattempo già stanno rinnovando l'abbonamento con la campagna per i tagliandi stagionali che è iniziata nei giorni scorsi. La società punta a superare il record dell'anno scorso con 27777 tessere staccate, utili praticamente per riempire lo stadio in tutte le partite.

L'anno scorso il Genoa ha messo due volte i brividi alla formazione di Simone Inzaghi, Gilardino ha imbrigliato l'avversario il 29 dicembre in casa fermando la capolista 1-1 con la rete di Aranutovic ad aprire le danze e cinque minuti dopo il pareggio di Dragusin. Al ritorno a San Siro, il Grifone ha giocato senza paura con la sconfitta 2-1 figlia dei gol di Asslani e di Sanchez, con rigore contestastissimo per il presunto fallo di Frendrup, e nella ripresa il gol rossoblu di Vasquez.

La Lega Serie A ha disposto date e orari anche delle successive due giornate, il Genoa sará in campo sabato 24 agosto alle 20,45 a Monza a domenica 1 settembre a Marassi alle 18,30 contro il Verona