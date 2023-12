Genoa-Inter, è già iniziata la corsa al biglietto

Il 2023 del Genoa sta per esaurirsi, ma prima di poter stappare lo champagne ci sarà da lottare contro le migliori del campionato. Venerdì sera a Marassi arriva la Juventus di Massimiliano Allegri, seconda in classifica, magari sparagnina, ma dannatamente efficace. Il 29 dicembre invece sarà la capolista, almeno al momento, Inter a scendere sul prato verde del Ferraris che fin da inizio stagione è il fortino della squadra di Gilardino.

I biglietti per Genoa-Inter

Due big match, due sfide da non perdere e per cui è scattata la vendita dei biglietti. Per la Juventus lo stadio è già quasi esaurito con pochi posti ancora disponibili, per l'Inter la vendita dei tagliandi è stata attivata proprio in concomitanza a quelle per la partita di venerdì prossima. Chi vorrà acquistare i titoli di accesso dovrà recarsi al Ticket Office di Genova (via al Porto Antico 4, h. 10-19) e allo Store di Chiavari (via Vittorio Veneto 48, h. 10-19:30).

Questi i prezzi per i biglietti di Genoa-Inter nei vari settori

Gradinata Laterale: € 25 (*€ 15)

Gradinata Zena: € 35 (*€ 15)

Distinti: € 80 (*€ 40)

Tribuna Inferiore: € 140 (*€ 70)

L'unico tagliando che ancora non è in vendita è quello per il settore ospiti dedicato ai tifosi nerazzurri, per quello verranno date indicazioni più avanti, il tempo non manca visto che si giocherà tra oltre quindici giorni ma è probabile che lo spicchio di stadio dedicato a chi arriva da Milano sarà pieno visto l'ottimo campionato della squadra di Inzaghi.