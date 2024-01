Genoa, infortunio Messias: altro lungo stop per il brasiliano

Continua la stagione travagliata di Junior Messias che si è fermato ancora una volta. Gilardino lo ha perso prima della gara contro la Salernitana, in cui il brasiliano aveva già quasi una maglia da titolare addosso, e non lo avrà a disposizione per un altro mese intero. Il calciatore è stato vittima di una lesione all'adduttore e prima di un mese non potrà tornare a lottare in campo per il Grifone. Si tratta del quarto stop per un problema fisico, il primo è stato quello con cui è arrivato a Genova, il secondo tra fine ottobre e inizio novembre a cui è seguito quello lampo di metà dicembre. In totale Messias ha già perso dodici gare in questa stagione mentre è sceso in campo nove volte.

Infortunio Messias, quando rientra il giocatore del Genoa

Una brutta notizia per Gilardino che per la prima volta contro il Torino aveva schierato i quattro big, Messias, Malinovskyi, Retegui e Gudmundsson insieme dall'inizio traendone buone indicazione, un esperimento che poteva diventare prassi per dare al suo Grifone più qualità rispetto al solito.Purtroppo però per una altro mese sarà impossibile vedere i Fab Four insieme, con Messias che salterà almeno quattro partite contro Lecce, Empoli, Atalanta e Napoli.

Stando ai tempi di recupero non sarà facile nemmeno vederlo tra i convocati il 24 febbraio per il match con l'Udinese, più alte le probabilità di essere presente il 4 marzo nella difficilissima sfida contro l'Inter a San Siro, in quello che sarebbe un personalissimo derby dopo l'esperienza vissuta dal calciatore al Milan nelle scorse stagioni.