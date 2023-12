Genoa, infortuni Retegui e Messias: i tempi di recupero

Continua la difficile situazione dell'attacco del Genoa. Gilardino fa la conta degli infortunati in vista del Sassuolo dove avrà un Gudmundsson già in splendida forma dopo il piccolo stop delle ultime settimane ma non potrà schierare Messias e Retegui, almeno stando alle ultime indiscrezioni. A centrocampo invece rientra Strootman che oggi ha svolto l'allenamento in gruppo e quindi sarà pronto per il match di venerdì sera.

Infortuni Messias e Retegui, le ultime notizie da casa Genoa

Non è l'unica novità importante per il Genoa in tema di infortuni, oggi Messias si è sottoposto agli esami clinici del caso per capire l'entità del terzo infortunio stagionale. Per fortuna il Grifone può tirare un sospiro di sollievo, il danno è di lieve entità e quindi l'ex Milan salterà il Sassuolo ma dovrebbe riuscire a rientrare stringendo i denti con l'Inter.

Non ci sono invece buone notizie per quanto riguarda Mateo Retegui. Secondo l'Ansa infatti il bomber italo-argentino continua il suo calvario e non potrà partecipare alla sfida con il Sassuolo dopo aver saltato anche la Juventus, inoltre la sua presenza sarebbe in dubbio per il match con l'Inter. Attacco ancora una volta scoperto per il match di venerdì sera in cui il punto fermo resta sempre Gudmundsson, mentre al suo fianco le soluzioni praticabili sembrano essere due: avanzare Malinovskyi oppure dare fiducia ad Ekuban che con la Juventus è entrato nel secondo tempo risultando decisivo non solo per l'assist per il gol dell'1-1. Difficile invece vedere titolare Puscas che a gennaio potrebbe partite tornando in Serie B, dove ha mercato.