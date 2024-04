Genoa, Messias si ferma ancora per un nuovo infortunio

Continua la stagione sfortunata di Junior Messias che è dovuto uscire prima della fine del primo tempo della gara tra Fiorentina e Genoa di oggi sul risultato di 1-0 per il Grifone. Il brasiliano si è accasciato in mezzo al campo dopo aver abbozzato il pressing sui difensori avversari toccandosi un muscolo della gamba. Lo staff sanitario rossoblu, richiamato dall'arbitro, appena valutata la situazione ha richiesto il cambio con Thorsby scelto come sostituto.

Genoa, altro infortuno per Messias

L'ex giocatore del Milan continua così a combattere con i problemi fisici, quasi tutti di natura muscolare. Per Messias si tratta infatti del quarto stop stagionale, il primo quando è arrivato a Genova in estate già fermo dopo un problema accusato durante la preparazione con il Milan, poi altro infortunio a ottobre a cui è seguito quello tra fine 2023 e inizio 2024. Ora la sue condizioni andranno valutate sperando che non sia nulla di grave visto che a centrocampo si è già fermato per oltre un mese Malinovskyi. In totale Messias ha saltato in questa stagione 15 partite mentre ne ha giocate 17 segnando un gol.