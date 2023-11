Genoa, infortunio anche per Gudmundsson

Si complica la strada del Genoa verso Frosinone. Gilardino perde anche Albert Gudmundsson, il giocatore con più talento e quello più decisivo di questo inizio stagione. Il folletto islandese si è fermato per un infortunio al polpaccio che non gli permetterà di essere in campo in terra ciociara.

Genoa, infortunio Gudmundsson: quando rientra

Lo stop è arrivato ieri e oggi ci saranno nuovi test per capire quanto è grave il problema muscolare del giocatore, possibile che si tratti di una lesione i basso grado che costringerà Gudmundsson ai box per circa due settimane. Niente sfida al Frosinone e il rischio di non essere in campo anche contro l'Empoli sabato 2 dicembre.

Gilardino è così alle prese con la maledizione dell'attacco, oltre a Gudmundsson c'è il forte rischio che l'allenatore rossoblu debba rinunciare a Retegui, ancora alle prese con il problema al ginocchio che lo tormenta dall'Udinese in poi. Il bomber lavora per esserci, ma nessuno vuole rischiare e così è probabile che a Frosinone il Genoa scenda in campo senza la sua coppia titolare. Poche le alternative, Ekuban e Puscas potrebbero giocare insieme dal primo minuto, oppure Malinovskyi potrebbe accompagnare uno dei due alzando il suo raggio d'azione.