Genoa, quando rientra Gudmundsson

Il Genoa continua a combattere con gli infortuni, sabato a Marassi arriva l'Empoli nel terzo scontro diretto consecutivo nel fortino del Ferraris. Dopo i successi con Verona e Salernitana, Gilardino cerca il tris anche per spegnere alcune critiche, eccessive, piovute sulla sua squadra dopo il ko in extremis contro il Frosinone. Il Grifone da tempo scende in campo senza il suo bomber, Mateo Retegui che proverà a forzare nei prossimi giorni ma il recupero non è semplice, ha perso anche il suo uomo simbolo Gudmundsson senza contare che ha dovuto fare conti anche con gli stop di Messias e Bani.

Il Genoa e l'infortunio di Gudmundsson, la data del rientro

Contro i toscani Messias avrà più minuti nelle gambe e magari un'occasione da titolare, non ci sarà invece il difensore centrale così come difficilmente potrà recuperare Strootman, uscito dopo quaranta minuti con il Frosinone per un problema fisico. A loro si aggiungerà anche la sicura assenza di Gudmundsson, il folletto del nord continua a lavorare per recuperare dall'infortunio al polpaccio, una parte del corpo delicata e che ha bisogno di tempo per guarire completamente.

Gudmundsson salterà sicuramente la prossima sfida con l'Empoli quindi e anche quella in Coppa Italia contro la Lazio del 5 dicembre, l'obiettivo è quello di riaverlo a disposizione per la partita di domenica 10 dicembre alle 15 contro il Monza dell'ex Raffaele Palladino. Lì Gudmundsson, a meno di rallentamenti nella tabella di marcia, ci sarà e potrà tornare a dispensare magie, a sfornare assist e segnare quei gol di cui il Genoa ha assoluto bisogno per continuare a correre verso una salvezza tranquilla.