Genoa, infortunio per Bani: i possibili sostituti

Non filtra ottimismo da Pegli per le condizioni di Mattia Bani. Il difensore centrale rossoblu è uscito malconcio dalla sfida di lunedì sera con la Fiorentina e le prime impressioni non sono positive. Salterà la Lazio, di sicuro, e tra lui e Messias sembra che l'infortunio più grave sia quello del difensore.

Infortunio Bani, le ultime notizie da casa Genoa

Per essere sicuri dell'entità del danno bisognerà aspettare gli esami clinici de caso che si svolgeranno a breve, ma lo stop potrebbe essere abbastanza lungo. Così Gilardino dovrà cambiare la sua linea a tre davanti a Martinez con la coperta che inizia a diventare abbastanza corta visto che anche Matturro è ai box e ci rimarrà fino al termine della stagione.

Bani è il centrale della retroguardia, un ruolo delicato in cui c'è anche bisogno di guidare i compagni e che in stagione aveva ricoperto alternandosi praticamente solo con Dragusin, che però a gennaio è volato al Tottenham. Un'alternativa potrebbe essere quella di schierare Vogliacco, che lo stesso ruolo lo ha svolto in tutte la scorsa Serie B da quando è arrivato Gilardino. Difficile spostare dal lato sinistro del campo Vasquez, forse più semplice farlo con De Winter. Se non sarà Vogliacco il sostituto di Bani potrebbe essere Cittadini, gigante della difesa alto oltre un metro e novanta, di scuola Atalanta e in prestito dal Monza. Nel Genoa fino ad oggi ha giocato solo due scampoli di gara, per un totale di sei minuti giocati, gli ultimi cinque con la Juventus.