Genoa, da Messias a Retegui: il punto sugli infortunati

E' tempo di responsi per il Genoa che in queste due settimane di sosta fa i conti con gli infortuni accusati da vari giocatori nelle ultime uscite. E' arrivato l'esito degli esami su Junior Messias, all'ex Milan è stata diagnosticata una lesione muscolare di primo grado come spiega Il Secolo XIX, sicuramente non sarà a disposizione con l'Atalanta domenica 22 ottobre alle 18, gara in cui mancherà anche lo squalificato Martinez, da capire se riuscirà a esserci con la Salernitana appena cinque giorni dopo. Nessuna vuole rischiare e così è possibile che la settimana giusta per il ritorno possa essere quella successiva quando il Grifone sfiderà il primo novembre la Reggiana in Coppa Italia e poi il 5 il Cagliari in trasferta.

Genoa, le ultime notizie sugli infortuni

Messias non è però l'unico osservato speciale, si guarda con attenzione anche a Mateo Retegui che ha saltato il Milan per i postumi di un problema al ginocchio accusato con l'Udinese. L'attaccante ha già iniziato a lavorare tra palestra e campo, con l'Atalanta dovrebbe essere a piena disposizione di Gilardino che lo potrà schierare in coppia con Gudmundsson.

Buone notizie anche dai centrocampisti Badelj e Strootman, i due sono in netto miglioramento e, a meno di spiacevoli sorprese, potranno essere schierati a Bergamo. Per entrambe l'assenza sarà quindi di due gare, quelle con Udinese e Milan, a cui aggiungere una parte della partita con la Roma quando Gilardino era stato costretto a sostituirli per due infortuni.