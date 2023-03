Genoa, maledizione mancina: si ferma anche Czyborra

Non c'è pace per il Genoa e per Alberto Gilardino. Il Grifone in vista della sfida con la Reggina di venerdì 31 marzo perde un altro laterale mancino, è Czyborra che si è fermato oggi per un problema al ginocchio. Nei prossimi giorni l'ex Atalanta si sottoporrà agli esami del caso che daranno un verdetto chiaro sui tempi di recupero. Scatta così l'emergenza a sinistra per i rossoblu che hanno perso nel tempo tre alternative sulla fascia.

Genoa, dopo Haps si ferma anche Czyborra

Contro la Reggina oltre a Czyborra mancheranno anche il lungodegente Pajac e il neoacquisto Haps che ieri è stato operato alla caviglia dopo un brutta distorsione. L'intervento si è reso necessario per la rottura del perone con tempi di recupero abbastanza lunghi per il mancino arrivato a gennaio che aveva ben impressionato nelle sue prime uscite con il club ligure.

Alberto Gilardino quindi non avrà molte scelte in vista del match contro i calabresi, a sinistra non resta che Mimmo Criscito visto che anche il giovane Boci è reduce da un problema fisico e non è al meglio. L'alternativa sarebbe quella di spostare di fascia Sabelli e inserire a destrea Hefti. L'ex capitano è però la prima scelta per coprire tutta la corsia mancina nell'ormai consolidato 3-5-2.

Per fortuna del tecnico arrivano anche buone notizie dall'infermeria. Aramu è ormai pronto e con la Reggina tornerà a disposizione, un po' più indietro è Coda che comunque dovrebbe riuscire a rientrare almemo tra i convocati per la gara di venerdì prossimo.